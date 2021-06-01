Вскрыта масштабная схема олигарха Фукса и члена набсовета "Ощада" Тапановой: Минюст "обезвредил" десятки нотаруисов

Олигарх Павел Фукс, член набсовета Ощадбака Роза Тапанова и юрист, которого ранее называли "смотрящим от Минюсита" Андрей Довбенко построили целую империю по захвату активов. Связанные с ними компании, как утверждают журналисты, получали недвижимость, банковские долги, другие активы. В этом им, согласно результатам расследования, помогала группа нотариусов и сомнительных финкомпаний.

Министерство юстиции с 2020-го уже лишило свидетельств 25 нотариусов, которые связанны со схемой Фукса-Тапановой-Довбенко, говорится в расследовании "Наші гроші". Сама же преступная схема при этом продолжится до тех пор, пока ответственность не понесут ее главные бенефициары.

Журналисты в ходе расследования выяснили, что главным клиентом нотариусов, у которых забрали регистрацию, является компания "Веста".

"Веста" скупает проблемную задолженность банков на Prozorro.Продажи. Только в 2019-2020 годах компания купила более 50% проблемной задолженности, выставленной на аукционы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который управляет активами банков-банкротов.

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По данным Liga.net, по состоянию на апрель 2021 только "Веста", без ее аффилированных структур, приняла участие в 75 аукционах на Prozorro.Продажи с общей суммой покупок более 421 млн грн.

Связь с Фуксом легко доказать благодаря его же словам. Как пишут журналисты, "Веста" купила шинный завод "Росава" и компанию "Яблочный дар", которая выпускает соки Galicia. А вот, что сказал Фукс в своем интервью:

"Я покупаю очень много дистресс-активов (дистресс-активы – то, что продается со скидкой или дисконтом. – Ред.)... Покупаю также в Фонде гарантирования вкладов. Различные активы, долгов куча разных. "Росава", "Яблочный Дар". Многие мелкие. Есть пулы, которые продает Фонд. Я участвую в различных как инвестор".

То есть Фукс сам признал, что он стоит за сделками "Весты". Хотя среди официальных владельцев Фукса нет. Однако, как обнаружили "Наші гроші", люди, которые, судя по официальным документам, контролируют компанию, связаны с Фуксом. Так, в июне 2020-го разрешение на опосредованное владение 74,25% в уставном капитале "Весты" получила Лилиан Бакуненко – жена главы "Укрнефтебурение" Михаила Бакуненко. В 2017 году программа "Схемы" зафиксировала Фукса и Михаила Бакуненко, а также бизнесмена Виталия Хомутынника на одном частном самолете.

Также в июне 2020 разрешение на опосредованный контроль над 24,74% "Весты" получил Андрей Волков. Он представлял интересы "Австро-Венгерской лизинговой компании" Фукса при подписании мирового соглашения с "Киевским метрополитеном". В результате этой сделки, как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, компания Фукса получит с каждой поездки в подземке около 2 грн, а долг коммунального предприятия по необъяснимой причине увеличили на 2 млрд грн.

Также в 2019-2020 годах представительство "Весты" в судах осуществляла Роза Тапанова. В феврале 2021-го Тапанова стала и.о. гендиректора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". А в апреле 2021 Кабмин назначил Тапанову по квоте правительства в наблюдательный совет "Ощадбанка". Третий фигурант – Довбенко.

В начале 2021-го Министерство за грубые нарушения лишило нотариальных свидетельств нотариусов Олега Горая из Житомира, Алину Гамзатову из Броваров и Наталью Хару из Киева. Все эти нотариусы делали много специфических исполнительных надписей.

По данным "Наші гроші", нотариус Олег Горай в течение 2020-го сделал 110 тыс. исполнительных надписей. Если в среднем сумма взыскания на одном исполнительной надписи будет тысяч 20 грн, только один такой плодовитый нотариус поможет взыскать финкомпаниям долгов более чем 2 млрд грн в год. Клиентами нотариусов Гамзатова, Горая и Хары были, в частности, такие финкомпании:

ООО "Финансовая компания "Аланд"

Среди ее бенефициаров значится Игорь Багнюк. Этот человек также руководит недавно созданной киевской фирмой "Хоум Инвест" – она ​​специализируется на покупке и продаже недвижимости, а ее единственным владельцем является Андрей Довбенко. В 2017-м Багнюк представлялся директором "Эврису" (принадлежит Довбенко). Также дуэт Багнюк-Довбенко светится в истории компании "Юридическая фирма "Эн энд ди". Эта структура фигурировала в производстве НАБУ по взяткам за решение в Минюсте вопросов с исполнительными производствами во времена, когда министром юстиции был Павел Петренко.

ООО "Вердикт капитал"

Ее особенность в исполнительных надписях Алины Гамзатова. В судах "Вердикт капитал" фигурирует как компания, которой "Веста" отступает права требования. Так, "Вердикт капитал" приняла участие в 131 аукционе на Prozorro.Продажи с общей суммой покупок почти 68 млн грн (по данным Liga.net).

99% "Вердикт капитал" принадлежит другой украинской фирме – ООО "Вердикт холдинг" Лилиан Бакуненко и Андрея Волкова, 1% – непосредственно Волкову. Руководит "Вердикт холдингом" Даша Надольная. Она также возглавляет ООО "Негосударственная исполнительная служба", совладельцами которой 50 на 50 раньше были Волков и глава фирм Довбенко Игорь Багнюк. Еще Надольная руководит "Укррослизинг", через который Фукс покупал долги киевского метро, ​​фирма сейчас называется "Австро-венгерская лизинговая компания".

ООО "Финансовая компания "Женева"

Среди ее руководителей и учредителей видим Дашу Надольный. А среди адвокатов по состоянию на начало 2021-го – Розу Тапанову. "Финансовая компания "Женева" приняла участие в 58 аукционнах на Prozorro.Продажи с общей суммой покупок более 209 млн грн (по данным Liga.net).

Чем запомнился: помог отобрать бизнесцентр в Киеве на ул. Кирилловская, 69 у словацких предпринимателей Юрая и Ридчарда Душок. Как утверждают Наші гроші, Юдин помог перерегистрировать центр на компанию "Инвестохиллс Веста".

Антирейдерская коллегия (Коллегия по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации) Минюста сделку отменила, а нотариуса внесла в "черный список" и заблокировали ему доступ в реестр на три месяца.

Но "Веста" не растерялась и нашла еще одного нотариуса, Владимира Бригиды, таланты которого оценили даже правоохранители, поскольку теперь он проходит обвиняемым в уголовном производстве по другому делу. Бригида с нарушениями вновь перерегистрировал бизнесцентр на "Веста". В Минюсте и эту регистрацию снесли, а Бригиды аннулировали доступ к реестру прав навсегда. Поэтому по крайней мере на некоторое время словацким бизнесменам свой актив удалось отбить.

"Веста" – постоянный клиент Юдина до его блокировки. С конца 2019-го у Юдина отменили 9 регистраций. Это много, в большинстве нотариусов таких отмен нет вообще. Минюст сначала несколько раз блокировал Юдину доступ к реестру прав за проступки, а затем и аннулировал ему этот доступ, сделав нотариуса полубезработным. Поэтому в конце 2020-го юристу пришлось добровольно прекратить нотариальную деятельность и сосредоточиться на обжаловании приказов Министерства в судах.

Ранее OBOZREVATEL писал о таких громких схемах Фукса:

О том, как компания из его сферы влияния задним числом потребовала у Киевского метрополитена штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд грн.

О том, как нефтегазовый бизнес окружения беглого экс-президента Виктора Януковича оказался в руках Фукса. Госкомпания "Надра України" фактически отдала олигарху месторождения, а он начал монополизировать всю отрасль.

О специальном расследовании советника ФБР Роберта Мюллера в отношении Фукса: бизнесмен якобы пытался продвигать "мирные" планы и другие договоренности, выгодные стране-агрессору Российской Федерации.