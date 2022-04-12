Всемирный банк выделит Украине $1,5 млрд: заявление главы финорганизации

Всемирный банк готовит пакет поддержки на сумму $1,5 млрд для Украины. В финогранизации заявили, что помогают нашему государству предоставлять критически важные услуги.

Об этом заявил во вторник, 12 апреля, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе выступления в Варшавской школе экономики, пишет Reuters. Также банк планирует помогать развивающимся странам с ростом цен на продукты питания и энергоносители.

"Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как и тогда, мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время", – сказал Малпасс.

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Он добавил, что Всемирный банк анализирует глобальные последствия войны в Украине, которую развязала РФ. В том числе скачок цен на продукты питания и энергоносители, и "готовит ответные меры на кризис, которые окажут целенаправленную поддержку развивающимся странам".

На следующей неделе в Вашингтоне встретятся высокопоставленные экономические чиновники из стран-членов Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Главной темой обсуждения станут последствия российского вторжения в Украину, в том числе ожидаемое понижение прогноза экономического роста.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года инфляция в Украине достигла 13,7% (по сравнению с мартом-2021). В феврале этот показатель составлял 10,7%. Сильнее всего подорожали продукты питания и топливо. Рост потребительских цен спровоцировала война, которую Россия развязала против Украины.

Об этом сообщил Национальный банк Украины. "Причины ускорения инфляции напрямую связаны с полномасштабным вторжением России. Из-за развертывания боевых действий были нарушены цепочки поставок товаров и услуг, спрос на территории страны стал неравномерным, выросли издержки бизнеса, а часть активов предприятий уничтожена российскими захватчиками", – объяснили в НБУ.

OBOZREVATEL сообщал, что Украина предложила Европейскому Союзу оплачивать российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.