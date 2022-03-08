Всемирный банк выделил Украине $723 млн помощи: куда направят деньги

Всемирный банк одобрил предоставление Украине 723 миллионов долларов. Решение о бюджетной поддержке принял совет исполнительных директоров.

Об этом сообщается на сайте ВБ. Пакет помощи называется "Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации" или "Свободная Украина".

Финансовая помощь включает в себя:

$350 млн дополнительного кредита;

$139 млн гарантий;

$134 млн безвозмездного финансирования;

$100 млн параллельное финансирование.

Отмечается, что изначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на 80 млн евро и Швеции на 50 млн долларов. Кроме того, Япония связывает параллельное финансирование в размере 100 миллионов долларов с пакетом поддержки.

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В ВБ подчеркнули, что быстрая выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу, включая заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

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