Беларусь не примут во Всемирную торговую организацию – из-за соучастия в войне против Украины

Всемирная торговая организация (ВТО) не будет рассматривать заявку Беларуси на вступление в свои ряды. Ее рассмотрение заблокировали США, Европейский союз и др. страны Запада. Причина – соучастие страны в российском вторжении в Украину.

Об этом собщает Reuters. В организации подчеркнули: поддержка Беларусью войны России против Украины "делает ее непригодной для членства в глобальной торговой группе".

"Мы осуждаем Беларусь за соучастие в российской агрессии. Это несовместимо с ценностями и принципами ВТО и справедливого правового порядка.По этим причинам мы пришли к выводу, что Беларусь непригодна для членства в ВТО. Мы не будем далее рассматривать ее заявку на вступление", – заявили в организации.

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Беларусь планировала вступить в ВТО в июне 2020 года, но сроки несколько раз сдвигались. В декабре прошлого года власти Беларуси заявили, что переговоры о ее вступлении в организацию затрудняются политическими аспектами.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Беларусь вовлечена в войну против Украины, ведь позволила использовать территорию своей страны для скопления войск России. "Беларусь была вовлечена в эту агрессию с самого начала, когда позволила использовать свою территорию для скопления войск России, которые вторглись в Украину", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Беларуси запустили ролик, который призывает не вступать в войну против Украины на стороне РФ. Там показано будущее, которое может быть у РБ через год, если она сделает правильный выбор уже сейчас.

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