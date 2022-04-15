Все газопроводы в обход Украины должны остановить, – эксперт о транзите голубого топлива

Украина не должна останавливать транзит российского газа в Европу до тех пор, пока не ввели эмбарго. При этом ЕС стоит отказаться от закупок газа через все газопроводы в обход Украины: "Северный поток" и "Турецкий поток".

Об этом в комментарии ZN рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. При этом эксперт напоминает, что до введения в эксплуатацию газопроводов в обход Украины голубое топливо поступало в ЕС и Турцию через украинскую ГТС. Теперь же, накануне возможного введения эмбарго, "последняя молекула" газа должна поступать через Украину.

"Для нас это прежде всего гарантия того, что Россия не нанесет умышленный ущерб нашей газовой инфраструктуре, потому что она нам нужна для внутренней транспортировки газа для украинцев", – говорит эксперт.

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Если же сейчас Украина остановит газотранспортную систему и перестанет поставлять голубое топливо через свою территорию, это приведет к тому, что стоимость голубого топлива в ЕС подорожает и РФ сможет зарабатывать больше.

Кроме того, фактически это также может привести к тому, что Россия попытается уничтожить газотранспортную систему Украины, которая понадобится и в случае действия газового эмбарго.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Газпром" с 1 января по 15 апреля 2022 года потерял 26,4% своего экспорта газа (поставки сократились на 16 млрд кубов). Уже в ближайшие годы Россия вовсе может лишиться всей выручки от продажи газа в ЕС.