Все ближе и ближе: в МВФ дали новый прогноз о дефолте РФ

В Международном валютном фонде теперь не считают, что дефолт России – это "маловероятное событие". Экономика страны-агрессора сейчас переживает острое сокращение.

Об этом на онлайн-брифинге в четверг, 10 марта, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает "Укринформ". Она отметила, что для экономики РФ прогнозируют "глубокую рецессию" из-за серьезнейших в истории санкций и продолжающейся войны России против Украины.

Чем дольше продлится эта война, тем продолжительнее будет режим санкций, и тем сильнее она повлияет на российскую экономику, добавила Георгиева.

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Она также сообщила, что представительство МВФ в России сейчас не работает, Фонд никак не взаимодействует с этой страной в плане операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефолт России может наступить уже 15 апреля, ожидает американский финконгломерат Morgan Stanley.

А эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз считает, что Россия уже находится в ситуации дефолта. Она отказывается погашать валютные кредиты валютой, вместо этого предлагает кредиторам никому не нужные рубли.

В то же время международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг России до уровня "С". Такое же решение ранее приняло агентство Moody's. "С" – это последняя ступень перед присвоением дефолтного рейтинга.

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