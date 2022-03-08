Россия уже в дефолте, но не признает этого, – эксперт CASE

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Найман заявил, что дефолт РФ приближается
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Россия уже находится в ситуация дефолта. Она отказывается погашать валютные кредиты валютой, вместо этого предлагает кредиторам никому не нужные рубли. Кроме того, факт того, что РФ в дефолте, фактически признало крупное международное агентство.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. "Россия уже в дефолте. Россия не заплатила процента по рублевым бондам и объявила, что будет выплачивать проценты по валютным бондам в рублям. Это дефолт по любым канонам и предписаниям", – написал эксперт.

Россия уже в дефолте, но не признает этого, – эксперт CASE
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Агентство Moody's оценило кредитный рейтинг России как Са – это дефолт в полный рост – "likelihood being near or in default, но some possibility of recovering principal and interest" (вероятность дефолта или дефолт, но некоторая возможность возмещения основной суммы долга и процентов).

Россия, конечно, собственного дефолта не признает – классическое "ихтамнет". Обычное для них дело. Да и не факт, что он признает. Но это и не нужно. То и к лучшему – будет дополнительная паника у них чуть позже", – написал эксперт.

Что означает дефолт?

Фактически дефолт это неспособность государства или компаний выполнять свои долговые обязательства. После наступления дефолта кредитный рейтинг государства падает. Инвесторы не дают средств, выводят свои активы. А кредиторы отказываются покупать ценные бумаги или акции компаний, который находятся в таком государстве.

Для РФ дефолт означает невозможность привлекать инвестиции. Кроме того, все деньги, которые они не вернут, могут арестовать на их счетах или же получить через их активы за границей.

Россия уже в дефолте, но не признает этого, – эксперт CASE
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