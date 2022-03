Россия уже находится в ситуация дефолта. Она отказывается погашать валютные кредиты валютой, вместо этого предлагает кредиторам никому не нужные рубли. Кроме того, факт того, что РФ в дефолте, фактически признало крупное международное агентство.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. "Россия уже в дефолте. Россия не заплатила процента по рублевым бондам и объявила, что будет выплачивать проценты по валютным бондам в рублям. Это дефолт по любым канонам и предписаниям", – написал эксперт.

Агентство Moody's оценило кредитный рейтинг России как Са – это дефолт в полный рост – "likelihood being near or in default, но some possibility of recovering principal and interest" (вероятность дефолта или дефолт, но некоторая возможность возмещения основной суммы долга и процентов).

Россия, конечно, собственного дефолта не признает – классическое "ихтамнет". Обычное для них дело. Да и не факт, что он признает. Но это и не нужно. То и к лучшему – будет дополнительная паника у них чуть позже", – написал эксперт.

Что означает дефолт?

Фактически дефолт это неспособность государства или компаний выполнять свои долговые обязательства. После наступления дефолта кредитный рейтинг государства падает. Инвесторы не дают средств, выводят свои активы. А кредиторы отказываются покупать ценные бумаги или акции компаний, который находятся в таком государстве.

Для РФ дефолт означает невозможность привлекать инвестиции. Кроме того, все деньги, которые они не вернут, могут арестовать на их счетах или же получить через их активы за границей.