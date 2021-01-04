Возобновление с нового года импорта в Украину электроэнергии из России и Беларуси - это огромное преступление против экономики, энергетики и национальной безопасности Украины. Восстановив преступный импорт, номинально украинская, а по сути антиукраинская власть лишает сотни тысяч украинцев и их семьи доходов, обеспечивая работой наших конкурентов за рубежом.

Для Кремля энергоносители всегда были и есть политикой, а не бизнесом. Импортируя свою электроэнергию, Кремль достигает максимальных политических целей в Украине. Покупая российские энергоносители, Украина наносит непоправимый вред своей национальной безопасности. Поэтому я обращаюсь к президенту и правительству немедленно прекратить преступный импорт вражеской электроэнергии.

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