Відновлення з нового року імпорту в Україну електроенергії з Росії та Білорусії - це величезний злочин проти економіки, енергетики і національної безпеки України. Відновивши злочинний імпорт, номінально українська, а по суті антиукраїнська влада позбавляє сотні тисяч українців і їх сім‘ї доходів, забезпечуючи роботою наших конкурентів за кордоном.

Для Кремля енергоносії завжди були і є політикою, а не бізнесом. Імпортуючи свою електроенергію, Кремль досягає максимальних політичних цілей в Україні. Купуючи російські енергоносії, Україна завдає непоправної шкоди своїй національній безпеці. Тому я звертаюся до президента та уряду негайно припинити злочинний імпорт ворожої електроенергії.

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