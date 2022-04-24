Во Франции заявили о введении санкций ЕС против российской нефти "в ближайшие недели"

Остановить импорт российской нефти в Евросоюз сейчас "как никогда необходимо". Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал страны-члены ЕС взглянуть на ситуацию на Донбассе и в целом войну в Украине и принять решительные шаги. Он надеется убедить европейцев в ближайшие недели и таким образом сократить финансирование диктатора Владимира Путина.

Министр ранее рассказал, что правительство всегда выступало за введение эмбарго на уголь, а теперь – на нефть, пишет La Tribune. Он заявил RMC, что запрет на российскую нефть может быть включен в новый пакет санкций ЕС против России в ближайшие недели.

При этом Ле Мэр добавил, что для такого решения согласие должны дать все страны Европейского Союза. "Мы всегда говорили, что хотим эмбарго на уголь, это сделано, и эмбарго на российскую нефть. Когда вы видите, что происходит в Донбассе, я убежден, что реальность ситуации в Украине сдвинет границы. Если мы привязаны к свободе и защите украинского народа, вы должны идти до конца своих рассуждений и не финансировать войну, покупая нефть у России", – сказал французский министр.

Видео дня

С начала полномасштабной войны в Украине Кремль заработал $27,3 миллиарда на закупках нефти, газа и угля ЕС. Об этом рассказала Велина Чакарова, директор Австрийского института Европы и политики безопасности (AIES).

Ранее Ле Мэр уже призвал Евросоюз отдать приоритет эмбарго на российскую нефть, а не запрету на газ. При этом министр экономики Брюно Ле Мэр признал, что не все страны блока поддерживают этот шаг.

"Некоторые европейские партнеры все еще колеблются. Мы пытаемся убедить наших европейских партнеров прекратить импортировать нефть из России. Что было основным источником валюты для Владимира Путина в период нескольких лет? Это не газ. Это нефть", – цитирует главу французского министерства Politico.

Как писал ранее OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что она должна стать первым независимым от традиционных энергоносителей крупным государством. Он обещает, что в случае своего переизбрания запустит процесс отказа Франции от использования нефти, угля и газа.