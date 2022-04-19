Во Франции призвали ЕС ввести запрет на импорт российской нефти, а не газа: заявление Ле Мэра

Французское правительство призвало Евросоюз отдать приоритет эмбарго на российскую нефть, а не запрету на газ. При этом министр экономики страны Брюно Ле Мэр признал, что не все страны блока поддерживают этот шаг.

"Некоторые европейские партнеры все еще колеблются. Мы пытаемся убедить наших европейских партнеров прекратить импортировать нефть из России. Что было основным источником валюты для Владимира Путина в период нескольких лет? Это не газ. Это нефть", – цитирует главу французского министерства Politico.

Ле Мэр сказал, что новые атаки усилили необходимость избавления Европы от ее зависимости от российских энергоносителей. Он добавил, что некоторые страны ЕС не были готовы к этому.

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Ранее французские власти заявляли, что страна не нуждается в поставках российского газа. Президент Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго в отношении страны-террориста

Также он опровергает информацию о том, что именно по его инициативе вопросы эмбарго на российскую нефть были отложены до завершения президентских выборов во Франции. Об этом Макрон рассказал в понедельник, 18 апреля, в интервью France 5.

Глава государства отметил, что Европа должна прекратить покупать нефть и газ у России. Цель – "ослабить способность Москвы" продолжать кровавую войну в Украине.

Макрон указал, что Франция не зависит от поставок российского газа. Президент добавил, что "рынок (газа. – Ред.) взаимосвязан и Европа зависит от российского газа".

По сравнению с другими крупными европейскими экономиками, Франция не сильно зависит от российского газа и нефти. Если сравнивать с той же Германией и Италией, импортирующими 40-50% газа из РФ, доля Франции составляет всего 25%. При этом крупнейшим поставщиком газа во Францию является Норвегия (35%).

Как писал ранее OBOZREVATEL, шестой пакет санкций Европейского Союза в отношении России, вероятно, будет введен уже на следующей неделе, сообщил журналист Рикард Джозвяк. Отвечая на вопрос в комментариях к посту о том, будет ли включать набор мер запрет на нефть, он указал: "Все еще ведется работа, но похоже, что будет значительный период поэтапного отказа и некоторые лазейки, если это произойдет".