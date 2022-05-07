Виктор Орбан на службе у Кремля. Почему Венгрия финансово зависит от России

Венгерское правительство выступает против санкций в отношении страны-террориста, потому что финансово зависит от Кремля. Так, Будапешт саботирует отключения от системы платежей SWIFT самого крупного российского финучреждения Сбербанка. Как выяснили западные СМИ, в этом банке открыты счета венгерских компаний, которые реализуют совместные венгерско-российские проекты.

Однако Венгрия выступает не только против этой меры. Премьер-министр Виктор Орбан, известный пророссийский позицией, заявил, что не поддержит предложения Евросоюза о санкциях против патриарха Кирилла, который ранее поддержал кровавую войну в Украине. Об этом говорится в материале InfoDnes.

Ранее глава РПЦ (Русской православной церкви) был включен в проект списка близких к диктатору Владимиру Путину людей. При этом Орбан объяснил свой отказ тем, что он в целом против санкций против религиозных лидеров.

Видео дня

Венгерский премьер также настаивает на пятилетней отсрочке санкций евроблока против российской нефти вместо рассматриваемого в настоящее время годового периода. Орбан сравнил запрет на российскую нефть с применением "ядерной бомбы" против экономики своей страны.

Будапешт выступает против отключения Сбербанка от SWIFT. Дело в том, что в этом финансовом учреждении открыты счета венгерских компаний, реализующих совместные со страной-агрессором проекты. Речь идет о таких компаниях:

Centrex Hungária Zrt. (входит в группу Dunaferr, специализирующаяся на торговле газом);

TMH Hungary Invest Zrt. (производство вагонов, транспортные услуги, логистика);

Rosatom Central Europe LLC, ASE AO Magyarországi Fióktelepe (венгерский филиал "Атомстройэкспорта" (РФ);

Ganz EEM Ltd, European Power Services Ltd (атомные);

Market Építő Zrt., Duna Aszfalt Zrt." (олигархи, близкие к Орбану, – Иштван Гаранчи и Ласло Сийя, специализирующейся в строительном секторе);

другие небольшие компаний в секторе строительства.

Кроме того, Орбан противодействует внесению в санкционные списки ЕС двух российских олигархов из окружения Путина. Речь идет о Вячеславе Канторе и Германе Грефе.

По словам Виктора Орбана, конечной его целью является не наложение вето на санкции ЕС, а якобы конструктивное сотрудничество с остальной частью блока. В ответ на такое "конструктивное сотрудничество" Европарламент призвал к глубокой реформе ЕС.

"Парламент признает, что амбициозные и конструктивные предложения, сформулированные в конце конференции, призывают к пересмотру договоров, в частности, для обеспечения большей простоты, прозрачности, подотчетности и демократии внутри ЕС", – говорится в заявлении.

Среди одобренных предложений – отмена принципа принятия важнейших решений единогласно. По мнению евродепутатов, это часто мешает эффективной работе Европейского Союза и мешает принимать важные решения.

Реакция террористов

А вот Россия нервно отреагировала на инициативу Европарламента. Так, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "европейское единство терпит крах".

"Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений – отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться", – написал Володин в своем Telegram 6 мая.

По его словам, "если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и защитить интересы своих граждан, у них остается только один путь – выйти из Евросоюза".

Как сообщал OBOZREVATEL, Европа введет полное эмбарго на российскую нефть, но оно заработает только через 9 месяцев, то есть не раньше февраля 2023 года. Для Венгрии, Словакии и Чехии сделают исключения. В то же время, Венгрия требует отсрочки аж на 5 лет и грозится вновь заблокировать нефтяное эмбарго.