Венгрии и Словакии разрешат не вводить запрет на импорт нефти из России – Reuters
Европейский Союз может сделать исключение для Венгрии и Словакии и разрешить им не вводить эмбарго на импорт нефти из России. В противном случае эти страны грозятся заблокировать такое эмбарго для всего ЕС, ведь решения о санкциях принимаются коллегиально.
Кроме того, именно Венгрия и Словакия сильнее всех стран ЕС зависимы от российской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, Еврокомиссия (ЕК) уже 3 мая завершит работу над шестым пакетом санкций против РФ в связи с агрессией в отношении Украины. Этот пакет презентуют 4 мая, он будет включать запрет на покупку российской нефти, экспорт которой является основным источником доходов Кремля.
По словам одного из чиновников, чтобы сохранить единство блока из 27 стран, ЕК может предложить Словакии и Венгрии "исключение или длительный переходный период". По словам официальных лиц, нефтяное эмбарго, скорее всего, будет введено поэтапно и, скорее всего, вступит в силу только в начале 2023 года.
Венгрия, по данным Bloomberg, уже заявила, что не подпишется под санкциями, касающимися энергетики. Словакия также является одной из стран ЕС, наиболее зависимых от российского ископаемого топлива.
В целом ЕС зависит от России в отношении 26% импорта нефти, но зависимость зависит от страны. При этом Словакия получает от РФ 96% нефти и нефтепродуктов, а Венгрия – 58%.
Ранее против нефтяного эмбарго выступала также Германия, которая является крупнейшим покупателем российской нефти в регионе. Однако Берлин уже изменил решение, а зависимость от российской нефти в ФРГ уже удалось сократить с 35% до 12%.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам советницы министра энергетики Украины Ланы Зеркаль, своими угрозами заблокировать введение нефтяного эмбарго Венгрия пытается торговаться с Евросоюзом. По сути, это хорошая мина при плохой игре, ведь даже пророссийские власти страны понимают, что ограничений уже не избежать, считает Зеркаль.