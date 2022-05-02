Венгрии и Словакии разрешат не вводить запрет на импорт нефти из России – Reuters

Европейский Союз может сделать исключение для Венгрии и Словакии и разрешить им не вводить эмбарго на импорт нефти из России. В противном случае эти страны грозятся заблокировать такое эмбарго для всего ЕС, ведь решения о санкциях принимаются коллегиально.

Кроме того, именно Венгрия и Словакия сильнее всех стран ЕС зависимы от российской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Еврокомиссия (ЕК) уже 3 мая завершит работу над шестым пакетом санкций против РФ в связи с агрессией в отношении Украины. Этот пакет презентуют 4 мая, он будет включать запрет на покупку российской нефти, экспорт которой является основным источником доходов Кремля.

Видео дня

По словам одного из чиновников, чтобы сохранить единство блока из 27 стран, ЕК может предложить Словакии и Венгрии "исключение или длительный переходный период". По словам официальных лиц, нефтяное эмбарго, скорее всего, будет введено поэтапно и, скорее всего, вступит в силу только в начале 2023 года.

Венгрия, по данным Bloomberg, уже заявила, что не подпишется под санкциями, касающимися энергетики. Словакия также является одной из стран ЕС, наиболее зависимых от российского ископаемого топлива.

В целом ЕС зависит от России в отношении 26% импорта нефти, но зависимость зависит от страны. При этом Словакия получает от РФ 96% нефти и нефтепродуктов, а Венгрия – 58%.

Ранее против нефтяного эмбарго выступала также Германия, которая является крупнейшим покупателем российской нефти в регионе. Однако Берлин уже изменил решение, а зависимость от российской нефти в ФРГ уже удалось сократить с 35% до 12%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам советницы министра энергетики Украины Ланы Зеркаль, своими угрозами заблокировать введение нефтяного эмбарго Венгрия пытается торговаться с Евросоюзом. По сути, это хорошая мина при плохой игре, ведь даже пророссийские власти страны понимают, что ограничений уже не избежать, считает Зеркаль.