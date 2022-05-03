Валютные резервы Украины похудели на $1,5 млрд за месяц

Национальный банк Украины (НБУ) к 1 мая 2022 года уменьшил международные (золотовалютные) резервы страны (ЗВР) до $26,6 млрд. За месяц резервы сократились на $1,5 млрд, то есть на 5,64%.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в колонке на НВ.Бизнес. Он напомнил, что Украина продолжает выполнять долговые обязательства, несмотря на войну.

"По состоянию на начало мая резервы, по оперативным данным, составляют $26,6 млрд. При достаточной международной финансовой помощи у нас будет возможность содержать резервы на должном уровне и даже увеличивать их", – объяснил Шевченко.

Шевченко напомнил, что Нацбанк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн. Таким его будут держать до окончания действия военного положения. Однако фиксация курса является временным решением.

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"Мы остаемся приверженными рыночным подходам и курсу на валютную либерализацию. По мере роста объемов предложения валюты на рынке благодаря постепенному возобновлению экспорта товаров мы вернемся к политике плавающего курсообразования, при которой курс определяется рынком, а центробанк сглаживает чрезмерные курсовые колебания", – заверил глава НБУ.

Золотовалютные резервы используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в январе-2022 ЗВР были почти рекордными – $30,94 млрд. Больше по итогам 2021 года было только в сентябре, когда ЗВР побили рекорд за 9 лет, составив $31,61. Увеличить объем резервов в конце осени и начале зимы удалось благодаря получению второго транша по программе МВФ stand-by и средств от размещения облигаций.