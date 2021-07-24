В Украине взлетел экспорт нефтепродуктов: озвучены цифры

Экспорт нефтепродуктов из Украины с января до июля 2021-го взлетел в 1,8 раза. Такой рост связан, в том числе, с частичным снятием карантинных ограничений.

Об этом сообщает издание Enkorr. Экспорт увеличился до 203 тыс. тонн (в сравнении с аналогичным периодом 2020-го). По итогу прошедшего месяца экспорт увеличился на 34,5 тыс. т, в сравнении с июнем 2020-го.

Экспорт промежуточных продуктов переработки – риформата, бензолсодержащей фракции и рафината – за шесть месяцев 2021-го также увеличился. В частности, "Укргаздобыча" увеличила поставки на внешние рынки риформата на 14%, до 37,4 тыс. т, и сохранила экспорт бензолсодержащей фракции в размере 39,3 тыс. т.

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Стоит отметить, что в прошлом году, в разгар пандемии, экспорт нефтепродуктов из Украины упал на 36,6% (в сравнении с 2019 годом). Рост в этом году, в том числе, связан и с низкой сравнительной базой.

Отметим, еще 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым вводится госрегулирование цен на топливо на период действия карантина. Установлены предельные уровни торговой надбавки к цене дизтоплива (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л).

Как ранее писал OBOZREVATEL, Министерство экономики Украины пересчитало предельную цену на бензин и дизельное топливо на основании формулы "Роттердам+".