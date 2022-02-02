В Украине "вторую пенсию" хотят ввести на всех госпредприятиях: кого обяжут делать отчисления

Министерство социальной политики инициировало введение накопительных пенсий на всех госпредприятиях, доля государства в которых составляет 50% и более. С таким предложением оно обратилось к Кабмину. В таком случае отчисления на будущие пенсии сотрудникам будут обязаны делать сами работодатели, для работников "пенсионные вклады" будут добровольными.

Об этом говорится в письме министерства, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и, как утверждает LIGA.net, имеющемся в его распоряжении. Введение накопительных пенсий на госпредприятиях планируется проводить в рамках реформирования системы корпоративного управления", – отмечает издание.

Если предложение Минэкономики будет поддержано, госпредприятия обяжут обеспечивать не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Для этого они должны будут включить эти расходы в свои финансовые планы уже на 2023 год.

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Таким образом министерство ожидает добиться обеспечения работников госпредприятий дополнительным источником дохода при выходе на пенсию. Кроме того, там уверены, что инициатива, среди прочего, будет способствовать развитию накопительного пенсионного обеспечения в целом.

Ранее в Украине говорили о внедрении накопительной пенсионной системы исключительно на тех госпредприятиях, которые станут объектами "Большой приватизации".Также были разработаны пилотные проекты для медработников и сотрудников Национальной полиции. По задумке Кабмина, программы будут обязательной частью социальных пакетов, предоставляемых работнику.

Работников хотят не заставлять, а мотивировать делать отчисления

В Украине предложили отказаться от обязательной уплаты взносов на "вторую пенсию". Но такое послабление может коснуться только физлиц – работодатели, как и планировалось, будут обязаны платить 1% от зарплаты сотрудников.

Самих же работников хотят не заставлять, а мотивировать делать отчисления. Предполагается, что в первый год внедрения системы модель будет работать так:

обязательные взносы в размере 1% от зарплаты сотрудника платит работодатель (за счет снижения ЕСВ);

все застрахованные лица со своей зарплаты (или другого дохода) по умолчанию тоже платят 1%, но могут от этого отказаться;

на счета тех, кто не отказался от добровольной уплаты взносов, государство будет перечислять дополнительные взносы, плюс еще 1%.

В итоге все застрахованные украинцы смогут получать не только обычную (солидарную), но и вторую (накопительную) пенсию. Правда, размеры такой будут сильно различаться. Во-первых, в зависимости от зарплаты, а во-вторых – от процента взноса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что введение в Украине накопительной пенсионной системы, другими словами, "второй пенсии" для граждан, потребует серьезных расходов. Из бюджета Украины на внедрение новых правил только за год должны потратить не меньше 22 млрд грн.

Также сообщалось, что в 2022-м году количество пенсионеров в Украине впервые опустилось ниже 11 млн человек. Число украинцев, которые после 60 лет получают выплаты, сокращается ежегодно. Уже в 2024-м львиная доля украинцев не смогут получить пенсию вовремя. А после 2027-го и вовсе до 66% (2/3) рискуют работать до 63 или 65 лет.