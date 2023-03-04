В Украине установили новый курс доллара: сколько стоит валюта США

На утро 4 марта украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 38,5/29,25 грн (покупка/продажа). Это на 4 коп. дешевле на продажу, чем было днем ранее. На покупку же курс остался на прежнем уровне.

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ПриватБанк и Ощадбанк выставили одинаковый курс американской валюты на покупку – 38,4 грн. А вот на продажу он у них отличается:

ПриватБанк – 38,9 грн;

Ощадбанк – 39,7 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс доллара установили на уровне 38,9/39,1 грн (покупка/продажа). Это:

на 6 коп. дороже на продажу, чем днем ранее;

на прежнем уровне на покупку.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Чего ожидать в марте

По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в конце февраля – начале марта в Украине будет сохранятся "курсовое равновесие": стоимость доллара не будет кардинально ни повышаться, ни падать. По прогнозам, наличный курс американской валюты продолжит удерживаться на уровне в 39,5-40,5 грн.

"С начала года валютный рынок в здравом смысле оживлен, об этом свидетельствуют умеренные курсовые колебания в обменных пунктах. В то же время, по всем признакам, в течение следующей недели [27 февраля – 5 марта] сохранится "курсовое равновесие". Сейчас нет веских оснований ни для резкого укрепления гривни, ни для ее падения", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.Таким образом, отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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