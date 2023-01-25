В Украине установили новый курс доллара: сколько стоит валюта 25 января

Украинские банки снизили наличный курс доллара – однако только на покупку. По состоянию на утро 25 января он составляет 40,05 грн, что на 2 коп. ниже, чем было 24 января. На продажу же курс остался неизменным – 40,55 грн.

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Среди больших банков самый высокий курс на продажу установил Ощадбанк – 40,85 грн. Самый низкий – OTP Bank – 40 грн.

Покупает же дороже всего валюту тоже Ощадбанк – по 40,25 грн. Дешевле всего – тот же TP Bank – 39 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

А вот на черном рынке курс на покупку вырос. Утром 25 января он составляет 40,42 грн, тогда как 24-го был на уровне 40,4 грн. Рост составил 2 коп.

На продажу же курс, как и в банках, остался неизменным. Он составляет 40,5 грн.

Какой официальный курс

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Каким будет курс с 23 по 30 января

По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, курс доллара в Украине на неделе с 23 по 30 января может колебаться в пределах 25-50 коп. за доллар. Впрочем, эти "скачки" будут чисто ситуативными и на общий тренд на валютном рынке они не повлияют.

"Сейчас трудно спрогнозировать ситуацию на фронте и последствия действий врага. Но учитывая сугубо экономические факторы, с определенной осторожностью можно предположить, что курс доллара останется в стабильных "пределах" 40-41 грн/доллар", – отметил банкир.

По его словам, любые положительные новости с фронта прежде всего имеют психологический эффект. Украинцы чувствуют себя более уверенно, что сдерживает панические настроения в обществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам же руководителья аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, в феврале курс доллара в Украине, скорее всего, останется на нынешнем уровне. Причина этого, по его словам, кроется в том, что факторы, негативно влияющие на валюту, пока не просматриваются.

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