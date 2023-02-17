В Украине создадут мобилизационный резерв, чтобы убрать пережитки СССР – Шмыгаль сделал заявление

Правительство Украины намерено создать мобилизационный и материальный резервы для обеспечения страны первоочередными вещами. Формировать эти резервы будут по 4 направлениям: продовольственном, медицинском, энергетическом, техническом.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что для этого был создан соответствующий законопроект.

"Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь мы предлагаем коренным образом изменить подходы к его работе. Предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв", – сказал премьер.

При этом он объяснил: под мобилизационным резервом понимаются запасы, которые позволят быстро разворачивать дополнительные военные производства. А также:

ремонт военной техники;

восстановление критической транспортной инфраструктуры;

восстановление энергосистемы и т.д.

"Формирование резервов будет проходить по сферам: продовольственная, медицинская, энергетическая и техническая. Главная цель – сделать так, чтобы наша страна была в любой момент времени обеспечена всеми первоочередными вещами", – резюмировал глава правительства.

Ранее же он сообщил, что Украина создаст государственнй запас нефти и нефтепродуктов минимум на два месяца. Особые требования будут выдвигаться к хранению топлива – система должна быть диверсифицированной, чтобы обезопасить запас.

Создавать такой топливный резерв, по словам Шмыгаля, планируется совместно с представителями бизнеса. Сотрудничество государства и частных компаний будет происходить по вопросам "хранения, безопасности, мониторинга и репортинга" топлива.

Использовать же резерв топлива будут в случае кризичной ситуации. Нефть и нефтепродукты будет разрешаться направлять только на внутренние нужды Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, объем запасов нефтепродуктов напрямую влияет на цену топлива в Украине. Так, за последние месяцы в стране накопили достаточно топлива, чтобы цены на АЗС снизились на 4-5 грн за литр.

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