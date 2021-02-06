В Украине ситуация с экономикой резко изменится – Reuters

Экономика Украины резко восстановится до 10% роста во втором квартале 2021 года после пяти кварталов спада подряд, при условии, что не будет ужесточение карантина.

Об этом сообщает издание Reuters. Согласно среднему прогнозу украинских аналитиков, валовой внутренний продукт сократится на 0,5% в годовом исчислении в январе-марте, но затем вырастет на 10,2% во втором квартале.

"С 2021 года мы ожидаем резкого восстановления внутренней экономики, которое будет в первую очередь обусловлено внешним спросом на фоне улучшения ситуации с пандемией", – заявили аналитики брокерской компании ICU в письменных комментариях.

Резкий отскок во втором квартале частично объясняется низкой базой с 2020 года, когда экономика сократилась на 11,4% в апреле-июне. Аналитики считают, что повышение сезонной активности в сельскохозяйственном и строительном секторах во втором квартале также может ускорить восстановление экономики.

По среднему прогнозу 12 аналитиков, в 2021 году рост украинской экономики составит 4%. Аналитики прогнозируют рост инфляции до 6,7% к концу 2021 года с 5% в 2020 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская власть заинтересована в ускорении инфляции для восстановления экономики. Правительственный прогноз предполагает ее (экономики) рост в 2021 году на 4,6% ВВП (валовой внутренний продукт).