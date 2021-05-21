В Украине проведут перепись населения: когда и сколько выделят денег

В Украине в 2023 году планируют провести перепись населения. Ранее в Кабмине сообщили, что перерасчет украинцев обойдется бюджету в 7,26 млрд грн. При этом Всеукраинская перепись населения на основе использования данных нацреестров может произойти уже в 2030-м.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире программы "Гостре питання" на OBOZREVATEL TV. "Мы готовим плановую перепись населения на 2023 год. Она должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии мы вынуждены были ее перенести, все средства были перенаправлены в фонд преодоления коронавирусной инфекции. В 2023-м надеемся провести традиционный перепись, уже с элементами цифровой, а если будут нормы ООН, то в 2030 году сможем говорить, что есть большая амбициозная цель провести перепись реестра", – сказал он.

Ранее пересчитать все население Украины хотели в 2020 году. На это планировали потратить 3,43 миллиарда гривен. Однако с началом пандемии COVID-19 стало ясно, что мероприятие придется отложить на более поздний срок.

Отмечается, что последняя Всеукраинская перепись была в 2001 году. С того времени в результате естественных демографических и миграционных процессов, а также влияния экономических факторов состав населения изменился как количественно, так и качественно.

Для подготовки и проведения переписи предполагается привлечь свыше 98 тысяч временных сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо по принципу формулы "Роттердам+", привязав его к котировкам нефтепродуктов в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс фиксированная маржа в 5-7 грн/л.