В Украине полностью остановили работу 4 морских порта

Украинские морские порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона временно закрыты. Суда не могут в них входить и выходить из них.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. При этом порты Николаев, Южный, Одесса, Черноморск и Ольвия частично функционируют.

В них происходит обработка грузов, которые прибыли ранее. Идут отгрузки по железной дороге и с помощью автотранспорта. Вход и выход судов невозможен.

"Белгород-Днестровский не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов. Вход/выход судов временно невозможен", – говорится в сообщении Мининфраструктуры.

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При этом процедура дипломирования моряков осуществляется в Одессе и Измаиле. Возможен выход в рейс моряков-граждан Украины в составе членов экипажей судов из портов Усть-Дунайск, Измаил и Рени .

"Вопрос возможности выезда за границу моряков-граждан Украины пешком или автотранспортом пока не решен. В случае получения информации по этому поводу она будет опубликована на официальных интернет-ресурсах Мининфраструктуры и Государственной службы морского и речного транспорта", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская армия похитила в Бердянске Запорожской области пять суден с украинским зерном. Некоторые из них были загружены частично, другие – полностью.

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