В Украине подорожает доллар: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара до конца сентября увеличится с 26,71 до 26,85 грн/$. В целом же валюта будет плавно двигаться к отметке в 27 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик ForexClub Андрей Шевчишин. "Ожидаем, что в ближайшее время гривна продолжит ослабление с первой целью в зону 26,8-26,85 гриве за доллар. В среднесрочной перспективе сохраняем ожидания ослабления до 27 гривен за доллар", – поясняет эксперт.

Рынок переваривает детали поданного в Верховную Раду проекта бюджета 2022 и оценивает его перспективы. В частности, власти Украины планируют привлечь в бюджет в следующем году 300 млн долларов в рамках приватизации госпредприятий. Это на 33% меньше, чем в 2021 году. В 2020 году доходы от приватизации государственных предприятий составили 2,25 млрд гривен, а в нынешнем году ориентировочно достигнут отметки 12 млрд гривен. Напомним, что ранее Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение в

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Верховную раду проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,95%.

Между тем, страна готовиться к сложному зимнему периоду. Цены на энергоносители находятся на максимальных отметках, что потребует дополнительных расходов от несубсидируеумых пользователей. Инфляция грозит остаться на высоких уровнях.

Иностранцы продолжают выходить из украинских облигаций. Накануне были закрыты позиции почти на 390 млн гривен. Таким образом, с начала недели отток из гривневых гособлигаций составил свыше 1,9 млрд гривен. И это не смотря на повышение учетной ставки НБУ и рост доходности среднесрочных бондов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать доллары из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.