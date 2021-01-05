В Украине подорожает доллар, но курс может резко развернуться: аналитик спрогнозировал новую стоимость

В Украине курс доллара до 10 января может увеличиться на 10-15 копеек и достичь отметки в 28,5 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Эксперт отмечает: Bank of America допускает укрепление гривны до 26,0-26,5 грн в первом квартале 2021 года благодаря возврату иностранцев в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ, государственные ценные бумаги).

"На начавшейся короткой рабочей неделе мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Рост покупок валюты Нацбанком должен помешать возможному укреплению гривни заметно выше 26 грн в первом квартале и оправдывает прогноз инвестбанка среднегодового курса в 27 грн в 2021 году.

"На первых торгах этого года на межбанке доллар незначительно растет. А за прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий курс НБУ еще снижался, на других же сегментах рынка доллар незначительно вырос к гривне на 0,1-0,3%", – поясняет аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.