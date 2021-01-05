В Україні подорожчає долар, але курс може різко розвернутися: аналітик спрогнозував нову вартість
В Україні курс долара до 10 січня може збільшитися на 10-15 копійок і досягти позначки в 28,5 грн/$.
Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Експерт зазначає: Bank of America припускає зміцнення гривні до 26,0-26,5 грн в першому кварталі 2021 року завдяки поверненню іноземців в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП, державні цінні папери).
"Цього тижня ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – спрогнозував Іосуб.
Зростання покупок валюти Нацбанком має перешкодити можливому зміцненню гривні помітно вище 26 грн в першому кварталі і виправдовує прогноз інвестбанку середньорічного курсу в 27 грн в 2021 році.
"На перших торгах цього року на міжбанку долар незначно зростає. А за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Курс НБУ запізнювався та ще знижувався, на інших же сегментах ринку долар незначно виріс до гривні на 0,1-0,3%", – пояснює аналітик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.
Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.