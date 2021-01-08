В Украине подешевеет доллар: аналитик назвал новую стоимость

В Украине курс доллара до 17 января снизится с 28,4 до 28,2 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Roboforex Андрей Гойлов. "На следующей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65", – прогнозирует эксперт.

В среду на межбанке гривна к доллару США закрепилась ниже уровня 28,30, НБУ в торгах участия не принимал. Спрос наблюдался лишь на единую европейскую валюту. Торги среды на межбанке по валютной паре доллар/гривня завершились на уровне 28,26, евро к гривне укрепился до отметки 34,80.

"В декабре регулятор выкупил с рынка 289,20 млн долларов, и также в декабре рост валютной корзины составил 217,50 млн долларов США. Данный объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего прогнозируемого импорта. Таким образом, курс национальной валюты получил поддержку от регулятора", –добавил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.