В Украине ощутимо подешевеет доллар: НБУ показал, сколько будем платить

В Украине курс доллара с 12 по 13 января подешевеет с 28,2 до 28 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка. При этом население по таким ценам покупать валюту не может.

Отметим, издание Reuters спрогнозировало, что курс доллара в Украине за первые три месяца 2021-го снизится до 27,6 грн/$, преодолев психологическую отметку в 28 грн/$. "Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – говорится в ежемесячном опросе Reuters.

Кроме того, есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ. В декабре 2020-го Украина приняла антикоррупционный закон, чтобы повысить свои шансы на получение дополнительных кредитов от Международного валютного фонда в рамках сделки на 5 миллиардов долларов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 17 января курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".