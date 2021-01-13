В Україні відчутно подешевшає долар: НБУ показав, скільки платитимемо

В Україні курс долара із 12 по 13 січня подешевшає із 28,2 до 28 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку. Водночас населення за такими цінами купувати валюту не може.

Зазначимо, що видання Reuters спрогнозувало, що курс долара в Україні за перші три місяці 2021-го знизиться до 27,6 грн/$, подолавши психологічну позначку в 28 грн/$. "Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки притоку іноземної валюти від експорту й відновленню інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – ідеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Окрім того, є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудні 2020-го Україна ухвалила антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від Міжнародного валютного фонду в межах угоди на 5 мільярдів доларів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні до 17 січня курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,2 грн/$. Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів: "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшу корекцію до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65".