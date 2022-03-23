В Украине национализируют российское имущество на 35 млн грн

Бюро экономической безопасности (БЭБ) инициировало национализацию имущества России на территории Украины. Его общая стоимость составляет около 35 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба бюро. В частности, речь идет о:

29 вагонах-цистернах для сжиженного газа, обнаруженных в Мукачево, принадлежащих одному из роспредприятий;

2 вагонах, которыми доставлялся груз из России, обнаруженных в Ивано-Франковске.. После подтверждения владельца БЭБ инициирует их национализацию.

"В условиях войны БЭБ направляет свою деятельность, в первую очередь, на выявление и установление субъектов хозяйственной деятельности, где конечными бенефициарами являются резиденты России и Беларуси, установление активов этих стран, а также остановку деятельности предприятий, которые осуществляют незаконную торговлю с Россией и Беларусью. В т.ч., путем перемещения контрабандных товаров", – отметили в ведомстве.

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Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Национализация российского имущества будет производиться без какой-либо компенсации или возмещения стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую РФ развязала и ведет против Украины и украинского народа.

Решение о конфискации российского имущества будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны по представлению Кабинета министров. Вступить в силу оно должно указом президента Украины.

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