Украинцы уже получили миллион бесплатных лампочек: где их раздают

В Украине по состоянию на 4 февраля "Укрпочта" раздала 1 млн LED-ламп. Для ее получения нужно предварительно записать в Дії и пренести в отделение почтового оператора пять ламп накаливания.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрпочты". Больше всего (162 тыс.) лампа обменяли в столице. На втором месте жители Днепра (88 тыс.), затем Харькова (80 тыс.) и Львова (69 тыс).

Украинцы, как отмечают в компании, приносят не только современные лампы накаливания для обмена, но и раритетные экземпляры еще времен СССР. "Такой раритет принесли на обмен, что поначалу мы не поверили своим глазам! Перед вами агитационная юбилейная лампа со времен СССР (70-е годы). Наши операторы не растерялись: "А не все ли равно, сколько лампе лет? Чтобы она работала. По крайней мере, люди выносят из дома мусор", - говорится в сообщении компании.

Есть два варианта получения лампочки. Первый: сделать предзаказ в Дії. Для этого нужно авторизоваться в приложении, выбрать услугу "обмен лампочек", указать номер телефона, отделение "Укрпочты", в котором хотите забрать лампочку, и количество лампочек. После того, как вы оставите заявку, лампочки будут храниться в отделении в течение 5 рабочих дней. Важно: с собой нужно будет принести лампочки накаливания, которые вам обменяют на LED-лампочки.

Второй способ: для тех, у кого нет Дії. В таком случае можно просто прийти с паспортом и налоговым номером, лампами накаливания в отделение "Укрпочты".

Сколько можно сэкономить на лампочках?

LED-лампочки на 80% эффективнее, чем обычные лампы накаливания. Это самый просто и эффективный способ сократить потребление электроэнергии. К примеру, если с обычными лампами вам приходится тратить на освещение 200 грн в месяц, с энергоэффективными суммы в платежках ежемесячно будут на 160 грн меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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