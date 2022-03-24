В Украине изменят правила по банковским депозитам

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Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект №5542-1, который предусматривает увеличить сумму гарантированного вклада. Сейчас в случае закрытия банка украинцам вернут вклад в сумме до 200 тыс. грн. По новым правилам на время войны хотят ввести возврат вклада в 100%, а после войны – в размере до 600 тыс. грн.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Даниил Германцев. Законопроект предусматрвиает:

гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине;

увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 000 гривен со дня, следующего за днем ​​завершения военного положения в Украине.

Также рекомендуют принять законопроект № 7190, который предусматривает:

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освобождение импорта от пошлин и НДС товаров, ввозимых предприятиями, а также освобождение от таможенных платежей транспортных средств, ввозимых гражданами. Такая льгота не распространяется на товары, имеющие происхождение из государства – агрессора;

по решению КМУ разрешать в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов;

приостановка регистрации плательщиком НДС, для новых плательщиков единого налога на время военного положения, вместо аннулирования. А дата перехода на упрощенную систему есть дата, определенная в заявлении;

продление с трех до шести месяцев срок в течение которого после войны необходимо подать не поданную отчетность

освобождение от НДС сделки по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп;

освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий за 2021 и 2022 годы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине президент, народные депутаты и правительство "переформатировали" экономическую модель. Чтобы дать возможность бизнесу выжить в военных условиях, часть налогов отменили, ставки урезали, а правила либерализовали.

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