В Украине изменят правила для "ФОПов": сколько налогов придется платить и к чему готовиться

В Украине уже летом отменят льготную налоговую ставку для "единщиков" третьей группы. Кроме того, для "ФОПов", которые получают зарплаты, уже готовят неприятное нововведения. О том, как и почему нужно пересмотреть правила для физлиц-предпринимателей, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Что не так с "ФОПами"?

Единый налог для физлиц-предпринимателя вводили для того, чтобы поддержать малый бизнес. Но за годы вместо поддержки малого бизнеса система превратилась во внутренний "офшор". Доходит до того, что даже крупный бизнес открывает на своих сотрудников "ФОПы", чтобы сократить налоговую нагрузку.

Сейчас в Украине – почти два миллиона активных "ФОПа". Это целая армия "предпринимателей", численность которой растет несмотря на полномасштабную войну. Ежемесячно цифра увеличивается на 7 тысяч (20 тыс. "ФОПов" открывается и около 7 тыс. – закрывается). Главная загвоздка: говоря о "ФОПах", речь идет не только о представителях малого бизнеса. Львиная доля (точных оценок нет) – наемные работники.

Работодатели, чтобы не платить все налоги, предлагают своим сотрудникам открыть "ФОП" и заключить договор с компанией. Без больничных, отпусков, трудовых гарантий и возможностью в любой момент расторгнуть соглашение без причин. Но при этом вместо 41,5% из зарплаты нужно будет отдавать всего 5% (а по льготной ставке – 2%) и ЕСВ с минимальной зарплаты.

Так называемые "зарплатные ФОПы" стали одной из самых распространенных схем минимизации налогов. Работодатели уверены, что это законная лазейка. Бухгалтеры же освоили учет "ФОПов" и теперь ведут финансы не только компаний, но и "зарплатных предпринимателей".

О схеме всем хорошо известно, однако на ситуацию этот никак не влияет. Уже несколько лет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обещает побороть "зарплатные ФОПы". Такое обещание озвучивали еще при прошлом созыве парламента. Тогда Минсоц при правительстве Гройсмана даже озвучил идею: запретить оформлять отношения с сотрудником в качестве "ФОПа", если большую часть своего дохода он получает от одной компании.

Но такое решение крайне непопулярно. "ФОПами" оформлено большинство айтишников (это позволяет им платить маленькие налоги с больших зарплат), целые отрасли освоили механизм минимизации налогообложения и не собираются от него отказываться.

Сейчас же, в период полномасштабной войны, рассказывает OBOZREVATEL глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, не лучшее время для борьбы с этим явлением. "В военное время точно не лучший момент, чтобы закручивать гайки "зарплатным ФОПам". Поэтому я категорически против того, чтобы это делать. Не будет и фискального эффекта, не будет и понимания предпринимателей", – говорит нардеп.

Льготную ставку вскоре отменят

Международный валютный фонд (МВФ) в рамках мониторинговой миссии рекомендовал украинской власти отменить льготную ставку для "ФОПов" третьей группы в размере 2% (нормальная ставка – 5%). Кабинет министров уже утвердил соответствующий законопроект, чтобы с 1 июля такую рекомендацию выполнить.

Логика МВФ простая: доходы нужно увеличивать, а расходы – сокращать. Льготная ставка – дорого, поэтому от этого нужно отказываться. По информации OBOZREVATEL, решение об отмене льготной ставки для "ФОПов" уже согласовали на всех уровнях.

Бизнес благодаря такому новшеству смог сэкономить на налогах сотни миллионов гривен. Что интересно, речь идет не только о тех предпринимателях, которые действительно нуждаются в поддержке. К примеру, в течение 2022-го льготной ставкой также могли пользоваться и операторы рынка азартных игр.

Под шумок в законопроект внесли правку, которую пролоббировала одна из крупных компаний. Об этом хорошо знают и в Раде, и в Офисе президента. Как оказалось, компании, который занимаются азартными играми – одни из самых успешных и эффективных лоббистов в украинском парламенте.

У них есть сторонники и в исполнительной, и в законодательной власти. Стоит отметить, что сами по себе азартные игры в условиях, когда компании получают лицензию, работают по правилам и честно платят налоги, могут быть полезны. Это выводит из тени сферу, которая в любом случае будет существовать.

Систему "единого налога" нужно кардинально менять

Запрет зарплатных "ФОПов", как заявил во время презентации налоговой реформа замглавы Офиса президента Ростислав Шурма, может стать одним из компенсаторов возможного снижения налогов. Правда, собеседники OBOZREVATEL и в Минфине, и в правящей фракции уверены: такая инициатива Офиса президента – всего лишь пиар, на самом деле ни о каком снижении налогов как минимум на данный момент говорить не приходится.

При этом навести поряд с "единым налогом" придется. Средний и даже крупный бизнес занижает свои обороты, чтобы оставаться на едином налоге, работодатели отказываются оформлять сотрудников и вместо этого предлагают открыть им "ФОПы". Все это приводит к нарушении принципа справедливости. Учитель со своей зарплаты может платить больше налогов, чем предприниматель со своего заработка (в процентном соотношении).

"Ни для кого не секрет, что упрощенная система используется для уклонения от уплаты зарплатных налогов. И эту практику нужно ликвидировать по одной простой причине: нам необходимо выбрать – членство ли в ЕС, или милые добрые схемы уклонения от налогов", – заявляет Гетманцев.

Без борьбы со схемами от уклонения от уплаты Украине будет крайне сложно построить эффективное государство и стать полноправным членом ЕС.