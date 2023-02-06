В Украине изменилась ситуация на рынке труда: что с вакансиями и кто найдет работу

В Украине в январе 2023-го произошел рекордный за время полномасштабной войны рост количество вакансий. Это число увеличилось на 12%. Чаще всего украинцам предлагают работу менеджером по продажам и продавцом-консультантом. Также пользуются спросом на рынке труда бухгалтеры, водители и повара.

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Об этом сообщает со ссылкой на кадровые порталы издание "Опендатамедиа". Легче всего найти работу в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. Именно здесь размещено больше всего вакансий. Значительно растет число вакасий в Одесской (26%), Хмельницкой (23%) и Харьковской областях (20%).

Украинцы активно ищут работу ретушеров, программистов, тестовщиков, веб-дизайнеров. Что интересно, в январе 2023-го работу активнее искали женщины (55%). Большинство соискателей (52,1%) не имеют опыта работы. Более 5 лет опыта имеют только 16,2% соискателей.

Постепенно бизнес адаптируется и к ситуации полномасштабной войны, и к графикам отключения электроэнергии. Это позволяет открывать новые вакансии и сохранять рабочие места. Больше всего желающих найти работу в Черновицкой, Сумской, Киевской и Житомирской областях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие украинцы могут претендовать на самые высокие зарплаты. Вместе с программистами в ТОПе оказались также и саперы. Они могут получать более 50 тыс. грн в месяц.

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