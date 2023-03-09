В Украине из-за ракетной атаки РФ произошли перебои в работе интернета

В Украине 9 марта в результате ракетной атаки РФ произошли сбои в подключении к интернету. Причина: по всей стране ввели экстренные отключения сети.

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"Показатели фиксируют значительное снижение подключения к Интернету в нескольких регионах Украины после широкомасштабных российских ракетных атак сегодня утром, в основном из-за аварийного отключения электроэнергии, за которым последовало быстрое восстановление", – отмечает сервис NetBlocks..

9 марта ввели экстренные отключения электроэнергии по всей стране, по состоянию на 9.00 их отменили, однако возобновить подачу тока не удалось в части Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов столицы. Также без электроэнергии остается часть Одесской области. В то же время, в Кировоградской области энергоснабжение уже возобновили для всех жителей области.

"Актуальная информация. Снабжение электроэнергии возобновлено. Все потребители области заживлены", – сообщил руководитель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Вместе с тем, как сообщают в "Укрэнерго", в результате атаки РФ повреждены объекты критической инфраструктуры. Подачу тока постепенно возобновляют. Однако в трех областях ситуация оказалась более сложной. "Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях", – сообщили в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и повербанки наготове. Ведь отключения света могут вернуться.

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