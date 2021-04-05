В Украине из-за польских работодателей выросли зарплаты: названа причина

Конкуренция украинских и польских работодателей является одним из факторов, который подталкивает зарплаты в стране к росту.

Об этом заявила коммерческий директор компании Korn Ferry Елена Меньшикова, пишет "НВ Бизнес". "Уже не первый год, когда наши компании вынуждены прибегать к повышениям зарплат именно по этой причине. Представим сектор/компания Х, который начинает движение в сторону повышения (в связи с "классическим" ежегодным повышением, инфляцией или рядом факторов, оказывающих влияние на бизнес). Компания Х немного поднимает планку, после чего начинается цепная реакция и у остальных игроков рынка не остается, в общем-то, других опций, кроме как повышать – в противном случае они рискуют потерей своих, как правило, лучших сотрудников", – сказала она.

Меньшикова отмечает, что конкуренция между украинскими и польскими работодателями наибольшим образом проявляется в категориях специалистов и рабочих. Более того, рынок в Польше и законодательство создают всевозможные условия для того, чтобы сотрудникам было там комфортно.

"Им оплачивают переезды, оплачивают проживание, их кормят, их возят на работу. Да, не все примеры радужны, но условия созданы. И работодатель польский говорит о том, что готов искать, инвестировать и обеспечивать для украинских сотрудников достойные условия труда. Сейчас мы видим некий спад – за счет не всегда открытых границ, не всегда официального трудоустройства людей", – отмечает эксперт.

Она привела и другой пример – должности, не требующие физического присутствия: "Тогда польскому работодателю не принципиально, откуда территориально будет работать сотрудник. Поэтому им уезжать не нужно, они могут находиться здесь. Это не сотрудник, нанятый в Украине, но его деньги остаются здесь, что для экономики нашей страны уже немного лучше", – подчеркнула Меньшикова.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Говин заявил, что его страна должна "импортировать эти руки и, прежде всего, мозги и умы из государств, которые культурно близки". Для этого правительство готовит новые, упрощенные, правила миграционной политики для заробитчан.

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