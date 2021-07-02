В Украине из-за карантина вырос уровень тенизации экономики: чем это плохо и чего ждать дальше

По подсчетам Министерства экономики, уровень теневой экономики в 2020 году достиг 30% от объема официального ВВП. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2019-м. В целом, ситуация с тенизацией экономики в Украине многие годы остается сложной.

Но действительно ли данные Минэкономики свидетельствуют о явных негативных тенденциях, и что нужно украинскому бизнесу, чтобы начать выходить из тени ­– узнавал OBOZREVATEL.

Уровень теневой экономики достаточно сложно поддается измерению. Аналитики пользуются разными подходами в его оценке, потому цифры существенно разнятся. К примеру, в 2018-м году по данным Киевского международного института социологии (КМИС), уровень теневой экономики в Украине достигал 47,2% от общего объема ВВП. По данным же Минэкономики за этот же год теневой сектор составлял в целом лишь 29%.

Видео дня

Министерство оценивает теневую экономику такими методами: метод убыточности предприятия, монетарный, электрический и "расходы населения". Если смотреть на интегральный показатель, который предлагает ведомство, то после резкого скачка уровня тенизации до 36% в кризисный 2014-й, показатель из года в год несколько опускался и достиг минимальных 27% в 2019-м.

"Показатель уровня теневой экономики заведомо неточный, – говорит руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта. – Но я думаю, что он показал корректную тенденцию по 2020-му году". На возможные неточности в оценке обращают внимание и в Минэкономики. В отчете, в частности, указано, что каналы тенизации в период коронакризиса изменились, и они не охватываются существующими методами подсчета.

"Волноваться по поводу роста тенизации пока не стоит, – утверждает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. – Увеличение оценочного уровня теневой экономики в 2020 году не является показательным в связи с "ковидными" изменениями, которые затрудняют сравнение с предыдущими годами".

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в свою очередь не рассматривает показатели Минэкономики как индикатор реального роста теневого сектора и подчеркивает, что, по оценкам международных экспертов, уровень теневой экономики в Украине гораздо выше: "Если посмотреть на данные Организации экономического сотрудничества и развития, уровень теневой экономики в Украине практически всегда колеблется от 48 до 54%. Потому изменения плюс-минус 1-2 процентных пункта – это показатель, который мы на практике не можем заметить. И скорее всего, может быть объяснен методологическими проблемами".

По мнению Гайдая, к увеличению доли теневой экономики в прошлом году привело сокращение экономики официальной (номинальный ВВП сократился на 4%), а также карантинные ограничения, которые ударили по многим сферам:

"Некоторые бизнесы, которые не могли работать в карантин, работали "в черную". К примеру, магазины продавали товары, но не выбивали фискальные чеки, так же могли работать и рестораны. Изменилась ситуация с трудоустройством. Многие люди начали работать дистанционно, бизнесы сокращали аренду офисов. Это повлияло, в том числе, и на подсчеты Минэкономики, например по методу убыточности предприятий".

По словам Гайдая, если же и в следующем году динамика роста тенизации сохранится, это уже будет четким негативным сигналом, что существующие правила игры, правовое поле способствуют тенизации.

Теневая экономика несет в себе целый букет проблем для разных сфер, рассказывает Устенко: "Теневой сектор экономики в стране – это недополучение средств в государственный бюджет, недостаточно развитая инфраструктура, проблемы Пенсионного фонда, проблемы с развитием медицины и образования, миграционные потоки с территории страны. Очевидно, что повестка дня – это снижение уровня тенизации экономики. И президент Зеленский неоднократно заявлял об этом".

Кроме того, в Украине высокий уровень тенизации несет угрозу национальной безопасности. Ведь, по словам Устенко, часть теневого сектора может работать на подпитку терроризма и экономики неподконтрольных территорий.

Рост теневого сектора плохо отражается на экономике в целом, но в период кризиса – это закономерное явление, которое помогает бизнесу выжить, говорит Кухта: "Во время кризиса бизнес несет потери, начинает искать способы, как их минимизировать, и часть бизнеса минимизирует их путем ухода в тень. И хорошо, что они это делают, это хотя бы позволяет им "выжить", сохранить рабочие места. Как по мне, в кризис это важнее чем то, платят они налоги, или нет".

Устенко утверждает, что при всем негативном окрасе, который присущ понятию "теневого сектора", в некоторых случаях это может быть свидетельством возможностей для быстрой реализации ускорения экономического роста.

"Если удастся быстро снижать долю теневого сектора, и прежде всего, за счет улучшения качества бизнес-климата в стране, то тогда можно значительно ускорить темпы экономического роста. Чем больше тень, тем более высокий потенциал для роста экономики. В этом году Кабмин прогнозирует рост на уровне 4,5%, но этот показатель вполне может быть выше за счет снижения уровня "тени". Если даже взять как базу оценку Минэкономики в 30% тенизации, и предположить, что мы будем в течение 5 лет снижать ее уровень до самого высокого показателя в Европе – около 20% (в Венгрии), то будем получать 2-3% дополнительно к тому экономическому росту, который прогнозируют. К примеру, с 3,5% роста в 2022 году мы бы могли выйти на рост в 5-6%", – говорит Устенко.

В условиях рыночной экономики государство влияет на уровень теневой экономики лишь опосредованно. Соответственно, бороться с временными тенденциями, какой был небольшой рост уровня тенизации в 2020-м – это не его задача. Но в целом государство должно работать над тем, чтобы создать комфортные условия для ведения честного бизнеса, и тогда ему оставаться в тени просто не будет смысла.

Среди первоочередных шагов на этом пути наши эксперты выделили следующие:

Судебная реформа Защита права собственности Снижение налогового давления Снижение бюрократического давления на бизнес Снижение уровня коррупции Увеличение процента безналичных расчетов

Если государство будет проводить системную работу в этих направлениях, показатели будут улучшаться независимо от методологии подсчета. К слову, по мнению Кухты, увеличение теневого сектора прекратится уже в этом году. В 2021-м ожидается рост экономики, потому с вероятностью 90% можно ожидать, что следующий показатель тенизации в расчетах Минэкономики будет ниже, чем за 2020-й.