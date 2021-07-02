В Украине из-за карантина вырос уровень тенизации экономики: чем это плохо и чего ждать дальше

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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В Украине вырос уровень тенизации экономики

По подсчетам Министерства экономики, уровень теневой экономики в 2020 году достиг 30% от объема официального ВВП. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2019-м. В целом, ситуация с тенизацией экономики в Украине многие годы остается сложной.

Но действительно ли данные Минэкономики свидетельствуют о явных негативных тенденциях, и что нужно украинскому бизнесу, чтобы начать выходить из тени ­– узнавал OBOZREVATEL.

Какая на самом деле ситуация с теневой экономикой?

Уровень теневой экономики достаточно сложно поддается измерению. Аналитики пользуются разными подходами в его оценке, потому цифры существенно разнятся. К примеру, в 2018-м году по данным Киевского международного института социологии (КМИС), уровень теневой экономики в Украине достигал 47,2% от общего объема ВВП. По данным же Минэкономики за этот же год теневой сектор составлял в целом лишь 29%.

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Министерство оценивает теневую экономику такими методами: метод убыточности предприятия, монетарный, электрический и "расходы населения". Если смотреть на интегральный показатель, который предлагает ведомство, то после резкого скачка уровня тенизации до 36% в кризисный 2014-й, показатель из года в год несколько опускался и достиг минимальных 27% в 2019-м.

"Показатель уровня теневой экономики заведомо неточный, – говорит руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта. – Но я думаю, что он показал корректную тенденцию по 2020-му году". На возможные неточности в оценке обращают внимание и в Минэкономики. В отчете, в частности, указано, что каналы тенизации в период коронакризиса изменились, и они не охватываются существующими методами подсчета.

"Волноваться по поводу роста тенизации пока не стоит, – утверждает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. – Увеличение оценочного уровня теневой экономики в 2020 году не является показательным в связи с "ковидными" изменениями, которые затрудняют сравнение с предыдущими годами".

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в свою очередь не рассматривает показатели Минэкономики как индикатор реального роста теневого сектора и подчеркивает, что, по оценкам международных экспертов, уровень теневой экономики в Украине гораздо выше: "Если посмотреть на данные Организации экономического сотрудничества и развития, уровень теневой экономики в Украине практически всегда колеблется от 48 до 54%. Потому изменения плюс-минус 1-2 процентных пункта – это показатель, который мы на практике не можем заметить. И скорее всего, может быть объяснен методологическими проблемами".

Почему уровень экономики в тени подрос?

По мнению Гайдая, к увеличению доли теневой экономики в прошлом году привело сокращение экономики официальной (номинальный ВВП сократился на 4%), а также карантинные ограничения, которые ударили по многим сферам:

"Некоторые бизнесы, которые не могли работать в карантин, работали "в черную". К примеру, магазины продавали товары, но не выбивали фискальные чеки, так же могли работать и рестораны. Изменилась ситуация с трудоустройством. Многие люди начали работать дистанционно, бизнесы сокращали аренду офисов. Это повлияло, в том числе, и на подсчеты Минэкономики, например по методу убыточности предприятий".

По словам Гайдая, если же и в следующем году динамика роста тенизации сохранится, это уже будет четким негативным сигналом, что существующие правила игры, правовое поле способствуют тенизации.

Высокий уровень тенизации. Какие последствия?

Теневая экономика несет в себе целый букет проблем для разных сфер, рассказывает Устенко: "Теневой сектор экономики в стране – это недополучение средств в государственный бюджет, недостаточно развитая инфраструктура, проблемы Пенсионного фонда, проблемы с развитием медицины и образования, миграционные потоки с территории страны. Очевидно, что повестка дня – это снижение уровня тенизации экономики. И президент Зеленский неоднократно заявлял об этом".

Кроме того, в Украине высокий уровень тенизации несет угрозу национальной безопасности. Ведь, по словам Устенко, часть теневого сектора может работать на подпитку терроризма и экономики неподконтрольных территорий.

Рост теневого сектора – это всегда плохо?

Рост теневого сектора плохо отражается на экономике в целом, но в период кризиса – это закономерное явление, которое помогает бизнесу выжить, говорит Кухта: "Во время кризиса бизнес несет потери, начинает искать способы, как их минимизировать, и часть бизнеса минимизирует их путем ухода в тень. И хорошо, что они это делают, это хотя бы позволяет им "выжить", сохранить рабочие места. Как по мне, в кризис это важнее чем то, платят они налоги, или нет".

Устенко утверждает, что при всем негативном окрасе, который присущ понятию "теневого сектора", в некоторых случаях это может быть свидетельством возможностей для быстрой реализации ускорения экономического роста.

"Если удастся быстро снижать долю теневого сектора, и прежде всего, за счет улучшения качества бизнес-климата в стране, то тогда можно значительно ускорить темпы экономического роста. Чем больше тень, тем более высокий потенциал для роста экономики. В этом году Кабмин прогнозирует рост на уровне 4,5%, но этот показатель вполне может быть выше за счет снижения уровня "тени". Если даже взять как базу оценку Минэкономики в 30% тенизации, и предположить, что мы будем в течение 5 лет снижать ее уровень до самого высокого показателя в Европе – около 20% (в Венгрии), то будем получать 2-3% дополнительно к тому экономическому росту, который прогнозируют. К примеру, с 3,5% роста в 2022 году мы бы могли выйти на рост в 5-6%", – говорит Устенко.

Как повлиять на выход бизнеса из тени?

В условиях рыночной экономики государство влияет на уровень теневой экономики лишь опосредованно. Соответственно, бороться с временными тенденциями, какой был небольшой рост уровня тенизации в 2020-м – это не его задача. Но в целом государство должно работать над тем, чтобы создать комфортные условия для ведения честного бизнеса, и тогда ему оставаться в тени просто не будет смысла.

Среди первоочередных шагов на этом пути наши эксперты выделили следующие:

  1. Судебная реформа

  2. Защита права собственности

  3. Снижение налогового давления

  4. Снижение бюрократического давления на бизнес

  5. Снижение уровня коррупции

  6. Увеличение процента безналичных расчетов

Если государство будет проводить системную работу в этих направлениях, показатели будут улучшаться независимо от методологии подсчета. К слову, по мнению Кухты, увеличение теневого сектора прекратится уже в этом году. В 2021-м ожидается рост экономики, потому с вероятностью 90% можно ожидать, что следующий показатель тенизации в расчетах Минэкономики будет ниже, чем за 2020-й.

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