В Украине арестовали имущество Медведчука и Марченко: нашли 23 дома, 32 квартиры и 26 машин

В Украине арестовали 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчуков – народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В частности, это 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях. Бенефициаром этих компаний является или сам Медведчук, или его жена, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Решение об аресте вынес Лычаковский райсуд Львова 13 апреля. Представление направляли Госбюро расследований и Офиса генпрокурора Украины. Продолжается поиск имущества Медведчука и других государственных изменников, отметили в ГБР.

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Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса генпрокурора через суд арестовали яхту Медведчука. 92-метровое судно Royal Romance позже передали в распоряжение в распоряжение украинского Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

Яхта в дальнейшем будет продана. Сейчас судно находится в порту города Риека в Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля стало известно о задержании народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Для этого Служба безопасности Украины провела специальную операцию.

В начале полномасштабного вторжения РФ Медведчук, который является подозреваемым в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста. 26 февраля его уже не было на месте.

После этого Лычаковский районный суд Львова 18 марта избрал меру пресечения для скрывающегося от правоохранителей народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Его разрешили взять под стражу.