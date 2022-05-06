В Украине активно ищут каналы финансирования России и пути обхода санкций

Государственная служба финансового мониторинга Украины продолжает разыскивать активы оккупантов, устанавливает каналы финансирования диверсантов, коллаборантов, сепаратистов и противодействует обходу санкций с помощью криптовалюты. Также служба добилась исключения РФ из ряда международных организаций.

Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. Так, с начала полномасштабной войны:

Россия исключена из MONEYVAL

РФ 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

До этого, с 25 февраля, при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL.

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Идет работа над исключением РФ из FATF

Это самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансирования терроризма. Также FATF способствует реализации соответствующих санкционных мер в глобальном масштабе.

Еще 27 февраля и 4 марта Госфинмониторинг обратился в FATF касательно ее исключения из организации и внесения в черный список. 4 марта FATF обнародовала заявление, в котором указала, что действия РФ противоречат принципам организации и обязанностям ее членов. После этого FATF начала пересматривать роль РФ в работе организации.

Госфинмониторинг продолжил консультации с организацией. А учитывая отсутствие конкретных шагов с ее стороны, дважды обратился лично к президенту FATF. 3 мая президент FATF направил главе Госфинмониторинга ответное письмо, в котором заверил, что организация следит за ситуацией.

Также 21 апреля на заседании министров стран-членов FATF была принята декларация, в которой вновь указывалось, что вторжение РФ в Украину нарушает стандарты организации. Также FATF призвала юрисдикции учитывать риски, которые создает РФ своей агрессией против Украины.

Кроме того, Госфинмониторинг обратился к сопредседателям Контрольной группы по международному сотрудничеству FATF (ICRG) по поводу исключения РФ. Дополнительное обращение было направлено после того, как вскрылись факты о зверствах российских военных в Буче и других пригородах Киева.

13 апреля рабочая группа ICRG сообщила о начале процедуры рассмотрения вопроса РФ. Обсуждение этого вопроса запланировано на 7 июня.

Госфинмониторинг постоянно коммуницирует с МИД Украины и министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и просит усилить коммуникацию с посольствами Украины за границей. Это может ускорить процесс исключения РФ из FATF.

В частности, премьер-министру Украины были предоставлены на подпись обращений к руководителям правительств государств-членов FATF. Такие обращения направлены через посольства Украины в правительства государств-членов FATF.

В середине марта Госфинмониторинг также обратился к европарламентариям с просьбой поспособствовать исключению РФ из FATF. Была создана и петиция о включении России в черный список организации. 25 марта петицию направили президенту FATF.

При этом Госфинмониторинг обратился к FATF и по вопросу исключения из организации Беларуси, которая активно содействует российской агрессии в Украине.

Работа с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки

Эгмонтская группа действует с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Также она оказывает содействие внедрению национальных программ в этой сфере.

28 февраля группа обнародовала публичное заявление глав подразделений финансовой разведки (ПФР) стран-членов касательно военной агрессии РФ против Украины.

В итоге подразделение финразведки РФ (Росфинмониторинг) было отключено от защищенного веб-сайта группы. Аналогичные меры Госфинмониторинг просит в принять в отношении Беларуси.

Теперь Росфинмониторинг лишен права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы. В частности, он не может направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные и иностранные ПФР и получать на них ответы.

Госфинмониторинг Украины при этом активно использует защищенные каналы Эгмонтской группы для обмена разведывательной информацией с ПФР 150 стран мира. С 24 февраля по 5 мая был направлен 421 запрос и 199 спонтанных сообщений в 147 ПФР. Сам Госфинмониторинг за это время получил 26 запросов от 20 ПФР, а также 123 ответа от 64 ПФР на свои запросы.

Работа над исключением РФ из других организаций

В середине апреля Госфинмониторинг обратился к Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Украинское ведомство призвало осудить агрессию РФ и остановить ее участие в работе группы.

Также украинская сторона добивается лишения России статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по отмыванию денег (APG). Вынести этот вопрос просят на пленарное заседание APG.

Разрыв отношений с Росфинмониторингом

Госфинмониторинг 9 марта направил письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ о разрыве соглашения о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"В условиях войны не могут продолжать действовать совместные межведомственные документы с профильным институтом страны-агрессора", – заявили в Госфинмониторинге.

Также письмо было направлено 25 марта в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Госфинмониторинг проинформировал о прекращении меморандума о сотрудничества.

Коммуникации с иностранными финансовыми регуляторами

Госфинмониторинг получил разведданные о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам. Поэтому ведомство 18 марта обратилось в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) и попросило усилить надзор за связанным с РФ бизнесом.

Позже аналогичные обращения были направлены в органы финансового надзора Барбадоса, Белиза, Британских Виргинских островов, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Лихтенштейна, Монако, Панамы, Сейшельских островов, Испании, Швейцарии, ОАЭ, Финляндии, Грузии, Труции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Бельгии, Великобритании, Каймановых островов, Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Израиля и США.

Также Госфинмониторинг обратился в подразделение финансовой разведки США (FinCEN) с призывом наладить двустороннее и многостороннее сотрудничество по противодействию РФ и ее коллаборантам. Госфинмониторинг просит о присоединении к группе ПФР в рамках инициативы "Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Task Force" для проведения общих расследований, розыска незаконных активов и координации международных усилий по борьбе с агрессором.

Финмониторинг и розыск активов в Украине

С 24 февраля по 5 марта Госфинмониторинг получил 135 220 сообщений о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу. Также получено 39 121 сообщение о финансовых операциях по перечислению средств за границу.

Представитель Госфинмониторинга работает в составе созданной Генеральной прокуратурой Украины оперативной группы "Task Force". Она занимается обнаружением и арестом российских активов и активов лиц, которые так или иначе связаны с российской агрессией в Украине.

Обнаруженные активы подлежат передаче в государственный бюджет Украины. Средства должны пойти на восстановление инфраструктуры, которую разрушила война.

Совместно с с Офисом генпрокурора, Нац полицией и другими правоохранительными и разведывательными органами также устанавливаются каналы финансирования ДРГ и лиц, которые могут быть связаны, с совершением терроризма или сепаратизма.

"За период военной агрессии РФ против Украины Госфинмониторингом в правоохранительные органы органов направлено 56 обобщенных материалов. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 1,26 млрд грн", – сообщили в Госфинмониторинге.

Также отслеживаются операции лиц, связанных с финансированием российской агрессии. К 29 апреля были остановлены такие операции на 1,02 млрд грн.

Закрытие лазеек для обхода санкций через криптовалюту

Госфинмониторинг совместно с Минцифры и криптоэкспертами идентифицировал российские криптоообменники, которые связаны с подсанкционными банками. Украина добивается блокирование их хостингов и направила обращения в ключевую американскую компанию-хостера Cloudflare.

Кроме того, в тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запущен механизм спонтанной блокировки российских криптокошельков, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.

Также 17-18 марта Госфинмониторинг обратился к криптовалютной бирже Binance и лично к ее главе. В результате 20 марта Binance запретила проводить P2P транзакции для ряда российских банков и платежных систем.

21 марта к Binance обратились по повоу аналогичных решений в отношении Беларуси. Ответ пока ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, после открытого военного вторжения в Украину Россия 25 февраля лишилась членства в Совете Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ. За этим решение и последовало исключения РФ из MONEYVAL.