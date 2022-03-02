В Центробанке РФ паника, "такого никто не ожидал": в сети опубликовали обращение главы к коллективу
С помощью украинских хакеров удалось получить обращение главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллины к коллективу. Из него следует, что в коллективе российского Центробанка (аналог украинского НБУ) паника, глава ведомства попыталась успокоить коллектив, а также отметила, что "все хотели, чтобы этого не произошло".
Видео опубликовал на своей странице в Telegram cоветник главы МВД Украины Антон Геращенко. Набиуллина попыталась успокоить коллектив, который из-за жестких санкций по всему миру вынужден много работать и пытается спасти финансовую систему РФ.
"Мы все хотели, чтобы это не произошло. Но мы все сделали, чтобы наша финансовая система и мы как центральный банк могли справиться...Мы устаем, становимся нервными, и раздражительными. От нас сейчас многое зависит. Нужно остановить любые разногласия и просто помогать любым коллегам. Иногда это просто слова поддержки...Давайте не будем вступать в политические сcоры на работе...Они только выжигают силы. Я считаю своей личной целью, сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями", – сказала она.
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