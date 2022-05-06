В США ответили, могут ли списать долги Украины: "мы очень открыты"

Пресс-секретарь Белого Дома в ответ на вопрос о том, могут ли США списать долг Украине, заявила, что США открыты для всего, что поможет украинцам восстановить страну. По словам представителя Белого Дома Штаты понимают, что Украина будет нуждаться в разного рода поддержке.

"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – сказала Джен Псаки во время своего брифинга, который транслировался в YouTube.

Cтоит отметить, что размер задолженности Украине будет расти вместе с реализацией программы ленд-лиза (она предусматривает помощь в размере до 33 млрд долларов). Кроме безвозвратной помощи Украина также получает от Штатов кредиты и гарантии. Это происходит на фоне роста задолженности Украины.

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Отметим, Украина из-за полномасштабной войны, которую начал президент РФ Владимир Путин, ежедневно теряет миллиарды долларов. При этом для того, чтобы выполнять свои обязательства, Кабмин вынужден значительно увеличивать долги. Приходится возвращать и старые кредиты: до конца 2022-го вернуть нужно около 3 млрд долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров по просьбе президента Украины Владимира Зеленского начал создавать четыре фонда. Деньги будут аккумулировать на трансформацию экономики, восстановление имущества и инфраструктуры, обслуживание и погашение госдолга, пострадавший бизнес.