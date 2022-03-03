Украина создает четыре фонда: нужны деньги на восстановление страны, экономику и погашение долга

Александр Литвин
Mакроэкономика
1 минута
7
Россия беднеет ежедневно
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Кабинет министров по просьбе президента Украины Владимира Зеленского начал создавать четыре фонда. Деньги будут аккумулировать на трансформацию экономики, восстановление имущества и инфраструктуры, обслуживание и погашение госдолга, пострадавший бизнес.

Об этом во время своего обращения 3 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, обращение разместили в официальном канале Кабмина telegram. "Правда за нами, и мы никогда не сдадимся. Поэтому уже сейчас, по поручению Президента Украины, правительство начинает работать над созданием 4-х фондов. Средства этих фондов пойдут на восстановление Украины!", – отметил премьер.

Какие фонды создают:

Первый. Это Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. "Мы восстановим все, что разрушили российские оккупанты. Каждый дом, каждую квартиру, каждую школу, каждый детский сад и больницу! Каждый мост и дорогу!" – сказал Шмыгаль.

Видео дня

Второе. Фонд обновления и трансформации экономики. "Мы будем просить наших партнеров принять для нас так называемый украинский план Маршала. Нам нужно просто восстановить экономику, мы будем строить новую европейскую страну", – пояснил премьер.

Третье. Фонд обслуживания и погашение долга. "Украина сегодня, несмотря на войну, выполняет все свои обязательства. 1 марта Минфин Украины произвел купонную выплату в размере 292 миллионов долларов по еврооблигациям. Но мы считаем, что мир должен помогать и поддерживать Украину, понимая, какое бремя сегодня лежит на нас", – говорит Шмыгаль.

Четвертое. Фонд поддержки пострадавшего бизнеса. "Все мы видим, сколько предпринимателей, компаний помогают сегодня нашим военным, врачам, обычным украинцам. Все объединились ради общей цели – выгнать врага из нашей земли. И мы понимаем, что наша задача – помочь бизнесу вернуться к нормальной работе, нормальной жизни, нормальному существованию", – добавил премьер.

УкраинаДенис Шмыгаль