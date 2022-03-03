Украина создает четыре фонда: нужны деньги на восстановление страны, экономику и погашение долга

Кабинет министров по просьбе президента Украины Владимира Зеленского начал создавать четыре фонда. Деньги будут аккумулировать на трансформацию экономики, восстановление имущества и инфраструктуры, обслуживание и погашение госдолга, пострадавший бизнес.

Об этом во время своего обращения 3 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, обращение разместили в официальном канале Кабмина telegram. "Правда за нами, и мы никогда не сдадимся. Поэтому уже сейчас, по поручению Президента Украины, правительство начинает работать над созданием 4-х фондов. Средства этих фондов пойдут на восстановление Украины!", – отметил премьер.

Какие фонды создают:

Первый. Это Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. "Мы восстановим все, что разрушили российские оккупанты. Каждый дом, каждую квартиру, каждую школу, каждый детский сад и больницу! Каждый мост и дорогу!" – сказал Шмыгаль.

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Второе. Фонд обновления и трансформации экономики. "Мы будем просить наших партнеров принять для нас так называемый украинский план Маршала. Нам нужно просто восстановить экономику, мы будем строить новую европейскую страну", – пояснил премьер.

Третье. Фонд обслуживания и погашение долга. "Украина сегодня, несмотря на войну, выполняет все свои обязательства. 1 марта Минфин Украины произвел купонную выплату в размере 292 миллионов долларов по еврооблигациям. Но мы считаем, что мир должен помогать и поддерживать Украину, понимая, какое бремя сегодня лежит на нас", – говорит Шмыгаль.

Четвертое. Фонд поддержки пострадавшего бизнеса. "Все мы видим, сколько предпринимателей, компаний помогают сегодня нашим военным, врачам, обычным украинцам. Все объединились ради общей цели – выгнать врага из нашей земли. И мы понимаем, что наша задача – помочь бизнесу вернуться к нормальной работе, нормальной жизни, нормальному существованию", – добавил премьер.