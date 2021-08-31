"Северный поток-2" угрожает безопасности Европы: NYT заявило, что Зеленский может остановить проект

Президент Украины Владимир Зеленский уже 1 сентября встретится в Вашингтоне с американским президентом Джо Байденом. Одной из тем, вероятно, станет запуск газопровода "Северный поток-2", который угрожает безопасности Европы и Украины в особенности. Рискуя испортить приятную встречу, Зеленский может сказать Байдену, что проект должен быть остановлен.

Об этом говорится в материале The New York Times. "Северный поток-2" поставит под угрозу политическую, национальную и экономическую безопасность Европы.

"Более того, зависимость Европы от российского газа может подтолкнуть страну к дальнейшему вмешательству в дела Украины, не опасаясь последствий. Это может привести к эскалации конфликта на Донбассе – многолетнему военному вторжению России на восток Украины, которое привело к гибели более 14000 человек и перемещению почти двух миллионов людей или даже к усилиям России по объединению Восточной Украины с Крымом", – говорится в сообщении.

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Также экономические проблемы понесет и Польша. На данный момент страна импортирует газ из украинско-польского газопровода, но "Северный поток-2" положит этому конец. Вместо этого Польша будет вынуждена покупать газ у Германии по гораздо более высоким ценам.

"Северный поток-2" – магистральный газопровод из России в ФРГ через Балтийское море длиной 1234 км. В РФ планируют запустить трубопровод в 2021-м, причем практически сразу после завершения.

Как сообщал OBOZREVATEL, строительство трубопровода "Северный поток-2" в очередной раз остановилось из-за шторма и сильного ветра в Балтийском море. Погода должна нормализироваться в ночь на 1 сентября.