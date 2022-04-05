В Словакии передумали и решили отказать Путину: платить за газ в рублях не будут

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг заявление министра экономики Ричарда Сулика о том, что страна готова платить за газ рублями. По словам политика, государство будет "действовать в унисон с Европейским Союзом" и добиваться выполнения газовых контрактов с Россией, где валютой платежа указаны евро и доллары.

Об этом со ссылкой на заявление политика сообщает издание Reuters. Европейская комиссия заявила в пятницу, что европейские компании, чьи контракты на поставку предусматривают оплату в евро или долларах, не должны реагировать на ультиматум президента РФ Владимира Путина.

"В этой ситуации ключевое значение имеет единство, и мы настаиваем на соблюдении условий контрактов и выплат в евро", – заявил Хегер. Словацкая газовая компания SPP произвела последний платеж за газ в евро. Сулик сказал, что следующий платеж должен быть произведен 20 мая, что дает время для решения проблемы.

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Президент РФ Владимир Путин фактически в ультимативной форме потребовал от ЕС с 1 апреля платить за газ в рублях, иначе поставки могут прекратить. Как пишет латвийское издание Delfi, Латвия рассматривает возможность выполнить такой ультиматум.

Latvijas gāze заключила с российским "Газпромом" долгосрочный договор о поставках природного газа до 2030 года, который предусматривает расчеты за природный газ в евро. "Первое впечатление такое, что порядок расчетов – в российских рублях – формально не нарушает санкционного режима и возможен. Сейчас Latvijas gāze продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна", – говорится в сообщении компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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