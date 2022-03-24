"В рублях платить за газ никто не будет": Евросоюз отклонил требование Путина

Лидеры Евросоюза отклонили требование президента РФ Владимира Путина платить за газ в рублях. Они также пообещали ответить главе Кремля.

"ЕС отреагирует на этот последний маневр России. Я бы не стал недооценивать возможности Германии и ЕС в целом в этом вопросе", – заявил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин 24 марта в Брюсселе. Об этом пишет Вloomberg.

В свою очередь премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что это нарушение контракта. Соглашения будут считаться нарушенными, если Россия выполнит это условие, добавил он. По словам Андрея Пленковича, премьер-министра Хорватии, кому-либо в Европе будет очень трудно платить в рублях.

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"Большинство соглашений и договоров абсолютно точно определяют валюту, в которой должен быть произведен платеж. Так обстоит дело сегодня, и мы будем следить за ситуацией", – заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в четверг, 24 марта.

"Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли. В рублях платить никто не будет", – сказал премьер-министр Словении Янез Янша.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что согласие стран ЕС платить за российский газ рублями фактически будет означать "помощь россиянами убивать украинцев".

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