В России закончится валюта? В ЕС запретили продавать или передавать банкноты россиянам

ЕС запретил продавать, поставлять или передавать евро в Россию. Под запрет попали и физические, и юридические лица. Кроме того, запрещено передавать валюту для использования в государстве-агрессоре.

Об этом говорится в опубликованном Европейским совете решении. "Запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", – говорится в заявлении.

Кроме того, от SWIFT отключили банки "Открытие", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "Банка Россия", "Совкомбанк", ВЭБ и ВТБ.

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