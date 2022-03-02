В России закончится валюта? В ЕС запретили продавать или передавать банкноты россиянам

Александр Литвин
Mакроэкономика
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ЕС введет еще один пакет санкций против России
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ЕС запретил продавать, поставлять или передавать евро в Россию. Под запрет попали и физические, и юридические лица. Кроме того, запрещено передавать валюту для использования в государстве-агрессоре.

Об этом говорится в опубликованном Европейским совете решении. "Запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", – говорится в заявлении.

Кроме того, от SWIFT отключили банки "Открытие", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "Банка Россия", "Совкомбанк", ВЭБ и ВТБ.

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Как уже пострадали россияне из-за войны:

  • рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.

  • взлетел курс доллара; российский рубль стал самой неустойчивой (волатильной) валютой мира. При этом ситуация с курсом продолжает ухудшаться.

  • пострадал банковский сектор. Из-за отключения иностранного программного обеспечения, блокирования корреспондентских счетов и активов банков за границей начались масштабные проблемы с банковской системой.

  • сворачиваются инвестиции. Россия превращается в страну-изгоя, с которой не принято, а в некоторых случаях даже запрещено сотрудничать. Страна-агрессор потеряла возможность привлекать не только кредиты за рубежом, но и лишилась иностранных инвестиций.

  • из-за отключения SWIFT может на время парализовать экспорт-импорт РФ.

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