В России закончится валюта? В ЕС запретили продавать или передавать банкноты россиянам
ЕС запретил продавать, поставлять или передавать евро в Россию. Под запрет попали и физические, и юридические лица. Кроме того, запрещено передавать валюту для использования в государстве-агрессоре.
Об этом говорится в опубликованном Европейским совете решении. "Запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", – говорится в заявлении.
Кроме того, от SWIFT отключили банки "Открытие", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "Банка Россия", "Совкомбанк", ВЭБ и ВТБ.
Как уже пострадали россияне из-за войны:
рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.
взлетел курс доллара; российский рубль стал самой неустойчивой (волатильной) валютой мира. При этом ситуация с курсом продолжает ухудшаться.
пострадал банковский сектор. Из-за отключения иностранного программного обеспечения, блокирования корреспондентских счетов и активов банков за границей начались масштабные проблемы с банковской системой.
сворачиваются инвестиции. Россия превращается в страну-изгоя, с которой не принято, а в некоторых случаях даже запрещено сотрудничать. Страна-агрессор потеряла возможность привлекать не только кредиты за рубежом, но и лишилась иностранных инвестиций.
из-за отключения SWIFT может на время парализовать экспорт-импорт РФ.