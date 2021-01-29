В России с момента аннексии Крыма число бедных взлетело на 1,2 млн, доходы упали на 10%

В России реальные доходы населения за 2020 год упали на 3,5%. А до аннексии Крыма, в 2013-м, россияне были на 10% богаче. Кроме того, за последние семь лет число бедных выросло с 18,4 до 19,6 млн человек.

Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает российское издание РБК. С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года – последнего года устойчивого роста доходов.

Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 году реальные располагаемые доходы вырастут на 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%. Ряд экономистов не ожидает быстрого восстановления реальных располагаемых доходов. Провал 2020 года сможет быть перекрыт только к концу 2022 года.

Реальные располагаемые доходы в России находятся, как и экономика в целом, в периоде долгосрочной стагнации, констатировал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Во второй половине 2020 года наблюдались ускорение инфляции и девальвация рубля, что привело к увеличению стоимости импорта и к снижению доступности товаров для россиян, отмечает он.

Как ранее писал OBOZREVATEL: