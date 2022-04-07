В России произойдет "кошмарный дефолт": США приняли окончательное решение

Россию с вероятностью в 80% ждет "кошмарный" дефолт. Такие оценки озвучил стратег BlueBay Asset Management

Тимоти Эш. Главная причина: министерство финансов США заблокировало российское правительство в проведении платежей через американские банки.

Старший суверенный стратег BlueBay по развивающимся рынкам добавил, что дефолт может навредить держателям облигаций США, но это "их собственная вина" за инвестирование в страну, сообщает издание Insider.

JPMorgan является российским банком-корреспондентом за рубежом. Министерство финансов США в понедельник заблокировало банк в обработке выплат по погашению и купонам на сумму более 600 миллионов долларов по долларовым облигациям, сообщил Insider человек, знакомый с этим вопросом.

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России, которая имеет в обращении 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 млрд долл., до сих пор удавалось избегать дефолта по своему международному долгу, несмотря на беспрецедентные западные санкции. Но эта задача усложняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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