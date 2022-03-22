В России уже в 2022 году значительно увеличится количество угонов авто тех марок, которые перестали поставлять в страну-агрессор. Украденные машины будут разбирать на детали.

Об этом говорится в отчете Всероссийского союза страховщиков (ВСС), передает российское издание "КоммерсантЪ". Наименьшему риску, следует из данных страховщиков, подвержены владельцы Lexus ES, RX и Skoda Octavia, наибольшему – Renault Sandero, Logan и Lada Vesta.

Эксперты прогнозируют рост тарифов на каско, а в сервисах уже выстроились очереди на установку противоугонных систем. Замдиректора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов спрогнозировал рост уровня криминала.

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"В таких условиях, как показывает практика, всегда возрастает уровень криминала, – говорит он. –Запчасти пока есть на складах, но они могут закончиться в течение ближайшего месяца. Поставки не возобновятся, пока не будут найдены новые логистические цепочки. Возникает риск угона автомобилей для разбора на запчасти".

В зоне риска владельцы автомобилей всех ушедших с российского рынка производителей (VW, BMW, Mercedes-Benz, Volvo и прочих), добавляет глава Центра исследования автомобилей и транспортных систем (партнер ВСС по системе оценки машин) Дмитрий Шабунин: "Возможно, получится наладить поставки новых запчастей через Казахстан, но сколько это времени займет и сколько будет стоить, не ясно", – говорит он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский Союз расширил санкции против России. К уже действующим запретам добавили ограничения на экспорт транспорта (авто, самолеты, мотоциклы) стоимостью более 50 тыс. евро. Это значит, что из Евросоюза в РФ не смогут ввозить не только дорогие автомобили, но и самолеты.

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