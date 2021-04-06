В Польше растет спрос на украинских заробитчан – исследование
В Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Пандемия COVID-19 не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев. Польские работодатели планируют и в дальнейшем нанимать работников из нашей страны.
Об этом сообщает "Соцпортал" со ссылкой на данные OLX Работа. Чаще всего польские работодатели предлагают работу в сфере строительства (30%), логистики и перевозок (25%), обслуживания и общественного питания (20%) и производства (11%).
Обычно среди сотрудников в польских компаниях преобладают не только украинцы. Так, 40% работодателей рассказали, что у них трудятся до 10% украинцев, 17% назвали цифру 10-25%, 15% определили трудоустроенность наших соотечественников на 25-50%, еще 15 – на 50-75%.
Чаще всего польские работодатели отбирают украинцев по рекомендации знакомых (54%). Или же ищут направления – через сайты по поиску работы (53%).
88% респондентов говорят, что условия труда для поляков и украинцев у них не отличаются. А среди того, что они гарантируют работникам из Украины, чаще всего называют:
нормированный рабочий день – 66%;
бонусы за хорошие результаты труда – 51%;
оплачиваемое жилье – 27%.
Так, 56% рассказали, что пандемия коронавируса не сильно повлияла на количество привлеченных к работе в Польше украинцев. Еще 30% поделились, что сейчас нанимают немного меньше наших соискателей. У 77% работодателей не изменились планы по продолжительности предоставления работы для иностранцев – они не планируют уменьшать или увеличивать сроки трудоустройства.
При этом 9 из 10 польских владельцев бизнеса даже не урезали зарплаты заробитчанам. А те, кому же пришлось это сделать (8%) – чаще сокращали их максимум на четверть.
Напомним, конкуренция украинских и польских работодателей является одним из факторов, который подталкивает зарплаты в стране к росту.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце 2020-го в учреждении соцстрахования (ZUS) Польши было зарегистрировано более 21,5 тысячи иностранцев, занимающихся предпринимательством. Для сравнения, это на 11% больше, чем в 2019 году. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.
Вице-премьер Польши Ярослав Говин заявил, что его страна должна "импортировать эти руки и, прежде всего, мозги и умы из государств, которые культурно близки". Для этого правительство готовит новые, упрощенные, правила миграционной политики для заробитчан.