В Польше растет спрос на украинских заробитчан – исследование

В Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Пандемия COVID-19 не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев. Польские работодатели планируют и в дальнейшем нанимать работников из нашей страны.

Об этом сообщает "Соцпортал" со ссылкой на данные OLX Работа. Чаще всего польские работодатели предлагают работу в сфере строительства (30%), логистики и перевозок (25%), обслуживания и общественного питания (20%) и производства (11%).

Что предлагают польские работодатели OLX Работа

Обычно среди сотрудников в польских компаниях преобладают не только украинцы. Так, 40% работодателей рассказали, что у них трудятся до 10% украинцев, 17% назвали цифру 10-25%, 15% определили трудоустроенность наших соотечественников на 25-50%, еще 15 – на 50-75%.

Чаще всего польские работодатели отбирают украинцев по рекомендации знакомых (54%). Или же ищут направления – через сайты по поиску работы (53%).

88% респондентов говорят, что условия труда для поляков и украинцев у них не отличаются. А среди того, что они гарантируют работникам из Украины, чаще всего называют:

нормированный рабочий день – 66%;

бонусы за хорошие результаты труда – 51%;

оплачиваемое жилье – 27%.

Так, 56% рассказали, что пандемия коронавируса не сильно повлияла на количество привлеченных к работе в Польше украинцев. Еще 30% поделились, что сейчас нанимают немного меньше наших соискателей. У 77% работодателей не изменились планы по продолжительности предоставления работы для иностранцев – они не планируют уменьшать или увеличивать сроки трудоустройства.

При этом 9 из 10 польских владельцев бизнеса даже не урезали зарплаты заробитчанам. А те, кому же пришлось это сделать (8%) – чаще сокращали их максимум на четверть.

Напомним, конкуренция украинских и польских работодателей является одним из факторов, который подталкивает зарплаты в стране к росту.

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