В Офисе Зеленского рассказали, что будет с экономикой Украины в 2021-м
Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2021 году ожидается рост ВВП на 5,1%.
"В 2021-м наши ожидания – это рост ВВП на уровне 5,1%", – сказала замглавы Офиса президента. Об этом сообщает "Интерфакс".
Свириденко отметила, что для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса. "Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы, как минимум, $3 млрд иностранных инвестиций в год", –добавила замглавы ОП.
Напомним, что Украине в мае предстоит начать выплаты по одной из самых громких финансовых сделок в истории страны – выплаты по ВВП-варрантам. Сумма выплат составит около 1,2 млрд гривен.
Варранты или VRI – это ценные бумаги с привязкой к темпам экономического роста, которые Министерство финансов времен Наталии Яресько передало кредиторам в 2015 году в обмен на списание долга в 3,7 млрд долларов. Формула варрантов предусматривает, что при темпах от 3% до 4% Украина отдает 15% от каждого процента прироста ВВП свыше 3%. Если рост ускоряется до 4% и выше – по 40% каждого дополнительного процента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине реальный ВВП в четвертом квартале 2020-го уменьшился на 0,7% против соответствующего периода 2019 года.
Если реализовать большинство инициатив Национальной экономической стратегии, реальный ВВП Украины может вырасти более чем в три раза. В целевые индикаторы документа, при этом, заложили наиболее реалистичный прогноз относительно этого показателя в условиях мирового экономического кризиса, сообщил директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.