В Офисе Зеленского рассказали, что будет с экономикой Украины в 2021-м

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2021 году ожидается рост ВВП на 5,1%.

"В 2021-м наши ожидания – это рост ВВП на уровне 5,1%", – сказала замглавы Офиса президента. Об этом сообщает "Интерфакс".

Свириденко отметила, что для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса. "Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы, как минимум, $3 млрд иностранных инвестиций в год", –добавила замглавы ОП.

Напомним, что Украине в мае предстоит начать выплаты по одной из самых громких финансовых сделок в истории страны – выплаты по ВВП-варрантам. Сумма выплат составит около 1,2 млрд гривен.

Варранты или VRI – это ценные бумаги с привязкой к темпам экономического роста, которые Министерство финансов времен Наталии Яресько передало кредиторам в 2015 году в обмен на списание долга в 3,7 млрд долларов. Формула варрантов предусматривает, что при темпах от 3% до 4% Украина отдает 15% от каждого процента прироста ВВП свыше 3%. Если рост ускоряется до 4% и выше – по 40% каждого дополнительного процента.

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